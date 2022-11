ASSE Mercato : Flash, un homme fort de Saint-Etienne rejoint Nice !

Publié par Thomas le 29 novembre 2022 à 15:39

Alors que l'ASSE se tourne déjà vers le mercato hivernal, le club ligérien a enregistré en amont le départ de l'une de ses pièces maîtresses.

Tout s’emballe à l’AS Saint-Etienne, qui prévoit un chantier important pour 2023. Empêtré dans une crise sportive sans précédent, le club ligérien souhait se séparer de plusieurs éléments de son effectif durant le mercato de janvier. Si certains joueurs sont invités à prendre la porte cet hiver, les Verts ne sont pas à l’abris de départs imprévus au sein de l’organigramme. Et justement, ces prochains jours, l’ ASSE va acter le départ de son préparateur physique, Sébastien Sangnier, véritable figure du club stéphanois.

Comme annoncé par Mohamed Toubache-Ter, puis confirmé dans la foulée par le site EVECT, le technicien de 43 ans a décidé de quitter l’AS Saint-Etienne d’un commun accord, où il officiait depuis 2007. L’ ASSE a confié au site spécialisé " regretter ce départ ", notamment à cause du timing de cette décision, mais se dit " heureux " du choix opéré par son préparateur physique qui, d’après la source toujours, devrait rallier une écurie de Ligue 1 sous peu. D'après l'insider stéphanois GaelB42, c'est du côté de l'OGC Nice de Lucien Favre que Sangnier devrait rebondir.

ASSE Mercato : Un départ qui devrait laisser des traces chez les Verts

Présent depuis plus de 15 ans à l’AS Saint-Etienne, Sébastien Sangnier laissera un vide palpable dans l’équipe de Laurent Batlles. Celui qui aura tout connu à l’ ASSE s’apprête à prendre en main une équipe de meilleur standing et ainsi parfaire sa progression en tant que préparateur physique. Un départ aussi douloureux qu’inopiné qui devrait être comblé après le Mondial par une arrivée à ce poste à Saint-Etienne. " Un très bon mec mais surtout un type très compétent et très apprécié des joueurs (…) Belle longue route à Sébastien Sangnier et surtout le meilleur pour la suite ", écrit ce mardi l’insider Mohamed Toubache-Ter sur son compte Twitter. Si les raisons de ce changement de club en cours de saison ne sont pas mentionnées, elles pourrait être liées à la situation sportive préoccupante des Verts mais aussi aux problèmes internes avec la direction.