ASSE : Les supporters craquent et menacent l'AS Saint-Etienne !

Publié par Thomas le 28 novembre 2022 à 16:20

Très remontés contre leur club après une première partie de saison désastreuse, les supporters de l' ASSE ont décidé de mener une action forte.

Rien ne va plus à l’AS Saint-Etienne. En proie à de graves problèmes économiques depuis la crise sanitaire, le club ligérien connaît également une crise sportive sans précédent. Relégués en deuxième division, les Verts sont actuellement 20es au classement après 15 journées de championnat. Éliminé de la Coupe de France dès son entrée en lice contre Rodez, Sainté a n'a enregistré qu'une seule victoire sur ses 8 derniers matchs et attise chaque jour un peu plus la colère de ses supporters. Agacé mais surtout inquiet par l’absence de changement dans l’organigramme stéphanois, le Peuple Vert a décidé de prendre une mesure forte contre leur direction ce lundi.

ASSE : Les groupes de supporters appellent à un boycott massif

Dans un communiqué publié ce matin, plusieurs groupes de supporters de l’AS Saint-Etienne, dont les Green Angels et les Magic Fans, ont invité le reste des fans ligériens à boycotter des produits dérivés du club. "Jamais notre club n’a semblé être aussi loin de l’AS Saint-Etienne dont nous sommes tombés amoureux, explique notamment le communiqué. Le sportif semble être un problème secondaire dans un club qui dispose d’une quinzaine de salariés pour gérer sa communication et son marketing, mais seulement trois personnes pour son recrutement", peut-on lire par la suite.

À travers cette opération de boycott, les supporters stéphanois souhaitent avant tout se faire entendre par une direction qui semble peu affectée par les critiques. Comme l’explique le communiqué, l’idée première des groupes de supporters n’est pas d’impacter "le bien-être financier" de l’ ASSE mais "bel et bien celui de nos actionnaires". Une opération d’envergure qui a pour objectif final, la démission d’une partie des dirigeants, à commencer par le duo Roland Romeyer-Bernard Caïazzo.