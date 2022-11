PSG Mercato : Le père de Mbappé lâche un énorme aveu sur son avenir

Publié par JEAN-LUC D le 29 novembre 2022 à 19:09

Malgré une prolongation signée en mai dernier jusqu’en 2025, Kylian Mbappé va-t-il quitter le PSG l’été prochain ? Son père a été interrogé sur son avenir.

Selon les supporters du Real Madrid, notamment le portail spécialisé Madrid Zone, Kylian Mbappé n'a toujours pas abandonné son rêve de rejoindre un jour le Real Madrid. L’attaquant de 23 ans serait toujours très remonté contre le Paris Saint-Germain et pourrait réclamer son transfert au terme de l’exercice 2022-2023, même s'il se concentre actuellement sur la Coupe du Monde avec l’équipe de France. Le feuilleton Mbappé pourrait donc revenir à la surface lors du prochain mercato estival. Toutefois, le protégé de Christophe Galtier se sent « épanoui » au Paris SG selon son père.

PSG Mercato : Kylian Mbappé « est heureux » au Paris SG

Présent au Qatar en tant que consultant TV pour la Coupe du Monde 2022, Wilfried Mbappé a profité d’une interview avec le quotidien Le Parisien pour s’exprimer sur la situation de son fils. « Mon fils a toujours été épanoui, peu importe où il joue. Sa passion, c’est le foot et tant qu’il joue, il est heureux », a déclaré l’éducateur sportif.

Ce même mardi, Nasser Al-Khelaïfi, président du club de la capitale, s’est montré très ferme sur la situation de son joueur. « Chaque mois, chaque semaine et même chaque jour, je dois répondre à cela. Il vient de renouveler son contrat et nous sommes tous contents. L'équipe n'a perdu aucun match de toute la saison, nous avons déjà atteint 100 matchs d'affilée en vendant des billets... », a confié le président de l’ECA dans les colonnes du quotidien madrilène Marca.

Luis Campos, le conseiller football des Rouge et Bleu, s’est montré plus mesuré concernant l’avenir du Champion du Monde 2018. « Mbappé au Real Madrid ? Il a pris sa décision et en ce moment il se porte très bien au PSG. À Paris, ils doivent profiter d'avoir l'un des meilleurs, sinon le meilleur du moment. Mais dans le futur, je ne sais pas », a expliqué le dirigeant portugais au micro de la Cope.