ASSE Mercato : Une jeune talent débarque en renfort (Off)

L’ASSE a laissé filer plusieurs jeunes joueurs cet été. En revanche, de nouveaux talents renforcent les équipes de jeunes. Un milieu de terrain de 20 ans a rejoint les Verts.

Mercato : Élysée Ntambu renforce le groupe la Réserve de l’ASSE

De nombreux jeunes joueurs ont quitté l’ASSE pendant l’inter-saison. Les uns ont été laissés libres par le club, tandis que d’autres sont partis pour trouver du temps de jeu et lancer leur carrière. C’est le cas de Enzo Mayilla, Beres Owusu, Darling Bladi, Ayman Aiki ou encore Cheikh Fall. En retour, le club stéphanois a recruté de nouveaux jeunes talents.

Ce vendredi, l’AS Saint-Etienne a officialisé la signature d’Élysée Ntambu. La pépite de 20 ans est un milieu de terrain passé par Chassieu Décines en National 3. Il vient renforcer le groupe Réserve, quelques jours avant la reprise du championnat. Cependant, son objectif est de prétendre à une place dans l’équipe professionnelle.

Selon la précision du club stéphanois, Élysée Ntambu a participé aux premiers matchs de préparation de l’équipe de Sylvain Gibert. Lors de ses rencontres amicales, il a montré son talent et ses qualités techniques.

« Le public stéphanois a déjà pu entrevoir les qualités d’Elysée Ntambu cet été. Titulaire ou entrant en jeu, le milieu box-to-box a brillé par son activité et sa capacité à se rendre disponible dans la construction du jeu. Sa vision de jeu et son volume de courses ont montré qu’il pouvait peser dans l’entrejeu. […]. Il incarne une recrue stratégique pour l’équipe réserve », a décrit Peuple-Vert.