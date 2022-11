PSG Mercato : Nasser Al-Khelaïfi annonce une nouvelle ère au Paris SG

Publié par Thomas le 29 novembre 2022 à 13:09

Critiqué pour les récentes désillusions européennes du PSG, Nasser Al-Khelaïfi a fait une grande annonce sur les projets du club.

Ce mardi, le président du Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaïfi, a accordé un entretien au quotidien espagnol Marca, dans lequel sont abordés plusieurs sujets liés à l’actualité du club Rouge et Bleu. En pleine Coupe du monde dans son pays, le patron de QSI a fait le bilan de ses 11 années passées à la tête du Paris SG, entre hégémonie sur la scène nationale et déceptions européennes. Alors que plusieurs rumeurs annoncent une envie du dirigeant de céder des parts du PSG, ce dernier a tenu à rappeler, ce mardi, son amour pour le club mais également ses ambitions sur le long terme dans la capitale.

« Ce n’est que le début pour QSI et le PSG. Nous sommes sur le point d’entrer dans une deuxième phase qui nous mènera vers une croissance incroyable. Nos jours les plus excitants sont encore à venir », indique Nasser Al-Khelaïfi qui entamera en janvier sa 12e année à la tête des Rouge et Bleu. « Nous avons construit une marque et une entreprise à partir de rien, et nous voyons maintenant les résultats de notre travail. N'oubliez pas que ce n'est qu'un début : notre projet est ambitieux et à long terme ! »

PSG Mercato : Al-Khelaïfi désabusé face aux questions liées à Kylian Mbappé

Comme bien souvent, le président du Paris Saint-Germain a dû faire face aux questions liées à l’avenir de Kylian Mbappé. Associé en début de saison à un départ du PSG, l’attaquant français a depuis changé de ligne directrice dans sa communication, se faisant le plus discret possible dans la presse. Mais ces rumeurs d’envie de départ, bien qu’éphémères, n’ont logiquement pas échappé aux médias espagnols, qui gardent toujours un goût amer de la non-venue du joueur au Real Madrid l’été dernier.

« S’il est vrai que Mbappé veut quitter le PSG ? Chaque jour, chaque semaine et chaque jour je dois répondre à ça… Il vient de prolonger et nous sommes tous très contents. L’équipe n’a pas perdu un seul match cette saison », a répondu Nasser Al-Khelaïfi, un brin agacé par la récurrence de ce sujet en interview.