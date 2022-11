OL : Coupe du monde, Tagliafico joue gros ce soir avec l'Argentine

Publié par Enzo Vidy le 30 novembre 2022 à 14:00

Opposé à la Pologne pour le dernier match du groupe C, le joueur de l'OL, Nicolas Tagliafico, joue gros ce soir avec l'Argentine.

La préparation pour la deuxième partie de saison a débuté depuis quelques jours à Lyon. Si le groupe était quasiment au complet, quelques joueurs mondialistes manquaient logiquement à l'appel, c'est notamment le cas du défenseur argentin Nicolas Tagliafico. L'ancien joueur de l'Ajax Amsterdam va disputer son troisième match de groupe ce soir avec l'Albiceleste face à la Pologne d'un certain Robert Lewandowski. L'enjeu est simple pour l'Argentine, il faut absolument gagner pour espérer accéder aux huitièmes de finale de la Coupe du monde.

Titulaire lors de la défaite surprise des Argentins 2-1 face à l'Arabie saoudite le 22 novembre dernier, le défenseur gauche de l'Olympique Lyonnais n'avait pas réalisé une grande prestation et a même cédé sa place à la 71e minute de jeu. Face au Mexique samedi dernier, l'Argentine s'est remis la tête à l'endroit en s'imposant 2-0, mais Nicolas Tagliafico a passé l'intégralité de la rencontre sur le banc.

OL : Nicolas Tagliafico pourrait revenir sur Lyon rapidement

Malgré la victoire de l'Albiceleste face au Mexique, le plus dur arrive ce mercredi. Actuellement deuxième du groupe C derrière la Pologne, les Argentins possèdent le même nombre de points que l'Arabie saoudite qui est 3e. Ce soir, la Pologne ne fera aucun cadeau aux coéquipiers de Lionel Messi, et en cas de contre-performance, l'élimination serait quasiment inévitable. De plus, les Polonais ont montré de très belles choses depuis le début de la compétition, et n'ont toujours pas encaissé le moindre but.

Si l'Argentine venait à être éliminé ce mercredi, Nicolas Tagliafico devrait rapidement retrouver ses coéquipiers lyonnais en compagnie de Laurent Blanc. La rencontre entre l'Albiceleste et la Pologne débute ce soir à 20h, et d'après les informations de L'Équipe, le défenseur de l' OL ne devrait pas être titularisé dans son couloir gauche.