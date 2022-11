OL : Préparation, un adjoint de Blanc tape du poing sur la table

Publié par ALEXIS le 30 novembre 2022 à 04:09

L’ OL prépare la reprise depuis vendredi. Objectif prioritaire ? Corriger le déficit physique de l’équipe. Et un adjoint de Blanc a fixé le cap.

L’ OL a montré de gros soucis physiques lors des 15 premiers matchs de Ligue 1, avant la trêve internationale due à la Coupe du monde 2022, au Qatar. À l’arrêt depuis le dimanche 13 novembre, le championnat de l’élite reprendra le mercredi 28 décembre 2022. L’Olympique Lyonnais (8e) a un rendez-vous important avec le Stade Brestois (16e), au stade Francis-Le Blé. L’équipe de Laurent Blanc est partie en vacance sur une fausse note. Elle a concédé une défaite contre l’Olympique de Marseille au Vélodrome (1-0) et a été accrochée par l’OGC Nice à Groupama Stadium à Décines (1-1). L’ OL doit donc impérativement renouer avec la victoire dès la reprise du championnat, afin d’entamer une nouvelle série positive. Laquelle série devrait aller plus loin que les trois précédentes limitées chaque fois à deux succès, cette saison.

OL : Philippe Lambert, « on a demandé un investissement mental et physique, sans tricher »

En tout cas, Laurent Blanc et son staff technique ne feront pas de cadeau aux Gones pendant la préparation débutée à Murcie en Espagne et qui va se poursuivre aux Émirats arabes unis. L’ OL affrontera Arsenal et Liverpool, lors du tournoi ''Dubaï Super Cup'' dans le Golfe. Avant ces matchs amicaux tests, Philippe Lambert, préparateur physique, a fixé le cap, pour mettre les joueurs de Lyon à un top niveau sur le plan athlétique. « On a demandé un investissement mental et physique. Il ne faut pas tricher », a-t-il indiqué sur le site internet du club rhodanien.

« Les joueurs adhèrent au projet. Ils savent qu’ils doivent bosser à fond, car les objectifs ne sont pas atteints. Le groupe est réceptif, il a envie de s’en sortir. Il faut que les matchs amicaux valident tout ce qu’on fait en ce moment », a annoncé le collaborateur de Laurent Blanc.