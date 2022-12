RC Strasbourg : Après Dagba, Stéphan confirme un nouveau coup dur

Publié par Timothée Jean le 03 décembre 2022 à 00:15

Le RC Strasbourg a repris l'entraînement avec plusieurs inquiétudes. Si Collin Dagba est blessé, un autre joueur de Julien Stéphan a rejoint l’infirmerie.

L’infirmerie du RC Strasbourg ne désemplit pas. Déjà plombés par de multiples blessures, les Alsaciens ont perdu l'un des leurs à quelques semaines de la reprise du championnat. En effet, Collin Dagba ne s’est toujours pas remis de sa blessure au mollet. Le latéral droit prêté par le Paris Saint-Germain s’est blessé avant la trêve liée à la Coupe du monde au Qatar. Son retour sur les pelouses était espéré lors de la reprise de l’entraînement.

Seulement, le défenseur français a rechuté et risque de manquer plusieurs semaines de compétition. Son entraîneur Julien Stéphan expliquait récemment « qu’on risque de ne pas le voir pendant un bon moment ». Collin Dagba a « de nouveau ressenti une douleur au niveau de son mollet à l’issue de la séance de reprise » et risque de manquer le stage prévu au Portugal du 6 au 13 décembre. Et ce n’est pas tout, un autre joueur du RC Strasbourg est, lui aussi, incertain pour ce voyage. Il est question de Ludovic Ajorque.

RC Strasbourg : Julien Stéphan confirme l'absnece de Ludovic Ajorque

L’avant-centre du RCSA est malade. Julien Stéphan a confirmé que Ludovic Ajorque est atteint « du virus », précisant qu’il ne s’agit pas de la Covid-19. Les malades Thomas Delaine et Jeanricner Bellegarde étaient aussi absents lors de l’entraînement collectif. « On prend des précautions, car on a pas mal de monde touché et on ne tient pas à ce que ce virus se propage davantage au sein de l’effectif », a indiqué l’entraîneur alsacien dans des propos rapportés par le média Dernières Nouvelles de l’Alsace .

Toutefois, Julien Stéphan n’enregistre pas que de mauvaises nouvelles au RCSA. Opéré de la cheville il y a quelques semaines, Ibrahima Sissoko a repris l’entraînement individuel et devrait être opérationnel pour la reprise du championnat. Victime d’un coup mardi, Lebo Mothiba a, lui aussi, quitté prématurément ses coéquipiers. L’entraîneur alsacien a tenu à rassurer l’état de santé de son attaquant sud-africain. « Il va bien », a précisé Julien Stéphan.