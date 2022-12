Coupe du Monde : Angel Di Maria incertain avec l'Argentine

Publié par Jules le 02 décembre 2022 à 17:58

Tandis que l'Argentine s'est qualifiée pour la suite de la Coupe du monde, Angel Di Maria pourrait manquer le huitième de finale contre l'Australie.

Sorti en début de seconde période face à la Pologne, Angel Di Maria pourrait ne pas être disponible pour le huitième de finale qui opposera l'Argentine à l'Australie ce samedi à 20h. En effet, après une longue période de blessure avec la Juventus de Turin, le fait que l'ancien joueur du PSG ait quitté la pelouse aussi tôt mardi soir inquiète, et l'attaquant argentin pourrait ne pas débuter contre les Socceroos. Titulaire indiscutable avec l'Argentine depuis le début de la Coupe du monde, l'absence d'Angel Di Maria pourrait être une très mauvaise nouvelle pour l'Albiceleste qui pourrait devoir se passer de l'un de ses maîtres à jouer.

Coupe du monde : Le sélectionneur de l'Argentine botte en touche pour Di Maria

En conférence de presse, Lionel Scaloni, sélectionneur de l'Argentine, s'est prononcé sur le cas d'Angel Di Maria, sans pour autant donner une réponse claire concernant la présence, ou non de l'ailier de la Juventus. "Après le match, on est allés se coucher à 4 heures du matin et cela peut avoir une influence quand on doit rejouer deux jours plus tard. On va s'entraîner ce soir et ensuite on aura un panorama plus clair. Si Angel est bien, il jouera, mais pour le moment je ne peux pas le dire." Pour le moment donc, rien ne permet de dire si Angel Di Maria sera titulaire ou non avec l'Argentine face à l'Australie ce samedi soir. Néanmoins, la réponse de Lionel Scaloni laisse présager que l'attaquant n'est pas au mieux de sa forme.

Où regarder le match Argentine-Australie en streaming ?

L'Argentine affronte donc l'Australie en huitième de finale de la Coupe du monde ce samedi. Le coupe d'envoi de la rencontre sera donné à 20h et sera diffuser en streaming sur TF1 et sur Bein Sport 1.