OM Mercato : Coup de théâtre pour le remplacement de Luis Suarez

Publié par JEAN-LUC D le 03 décembre 2022 à 15:29

En échec après six mois en Ligue 1, Luis Suarez devrait quitter l’OM cet hiver pour rejoindre Almeria. Pour le remplacer, Pablo Longoria serait proche d’un coup surprenant.

À la recherche d’un nouveau attaquant pour compenser le départ de Luis Suarez, qui va être prêté à Almeria cet hiver avec obligation d’achat fixée à 8 millions d’euros, l’Olympique de Marseille serait intéressé par le profil de son compatriote Jhon Duran, évoluant sous les couleurs du Chicago Fire. Sous contrat jusqu’en décembre 2024, l’international colombien de 18 ans intéresse du beau monde, mais Pablo Longoria serait déterminé pour sa signature dès cet hiver.

Toutefois, les 11 millions d’euros réclamés par sa direction pour le laisser partir pourraient bien compliquer les affaires de l’OM. Une situation qui pousserait déjà les Phocéens à envisager d’autres solutions pour renforcer le secteur offensif de l’équipe d’Igor Tudor. Et l’oiseau rare pourrait déjà être sur la Canebière.

OM Mercato : Bamba Dieng pour remplacer Luis Suarez ?

En effet, selon les informations relayées ce samedi par L’Équipe, la direction de l'Olympique de Marseille aurait changé d’avis concernant Bamba Dieng. Régulièrement annoncé sur le départ depuis l’été passé, l’attaquant de 22 ans pourrait finalement poursuivre son aventure sous les couleurs marseillaises. Le quotidien sportif explique même que les relations entre les dirigeants de l'OM et le clan Bamba Dieng se seraient réchauffées au point qu’une prolongation de contrat serait désormais dans les tuyaux pour l’international sénégalais.

Lié à Marseille jusqu’en juin 2024, le natif de Pikine pourrait donc se voir proposer un nouveau bail dans les prochaines semaines afin de s’installer dans la durée et remplacer Luis Suarez qui était censé prendre sa place à son arrivée l’été dernier. Pour rappel, Bamba Dieng a inscrit 1 but en 6 matchs sous le maillot olympien, cette saison. Le joueur a aussi marqué 1 but en 3 rencontres, cette Coupe du monde.