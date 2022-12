PSG Mercato : Al-Khelaïfi a tranché dans la guerre Campos-Henrique

Publié par JEAN-LUC D le 04 décembre 2022 à 13:36

Nasser Al-Khelaïfi a confirmé la guerre interne entre Luis Campos et Antero Henrique. Mais le président du PSG sait également comment régler ce problème.

Luis Campos et Antero Henrique ne sont pas en bons termes au sein de la direction du Paris Saint-Germain. Dans une interview accordée au quotidien L’Équipe, Nasser Al-Khelaïfi a confirmé la tension qui existe entre ses deux collaborateurs.

« Je ne vais pas le cacher. Il y a eu des problèmes entre les deux. C'est vrai. Mais, ce n'est rien de personnel. En fait, chacun est un peu entré dans le travail de l'autre. C'est pourquoi nous avons décidé d'arrêter ça. Antero a fait du très bon travail dans les ventes, les prêts... Luis aussi de son côté. Mais c'est difficile d'avoir deux têtes. C'est juste une histoire de communication », a déclaré le président du Paris SG, qui annonce également que l’ancien directeur sportif des Rouge et Bleu va prochainement être affecté à d’autres fonctions.

PSG Mercato : Al-Khelaïfi annonce le départ d’Antero Henrique

Revenu l’été dernier pour aider au niveau des ventes, Antero Henrique ne va pas faire long feu au sein de la direction du Paris Saint-Germain. Alors que la cohabitation n’est pas facile avec son compatriote Luis Campos, qui a remplacé Leonardo en tant que conseiller football, le dirigeant portugais de 54 ans va prochainement changer de poste. D’après les propres propos de Nasser Al-Khelaïfi, Henrique va laisser toute la place à Campos à Paris pour s’occuper désormais de la gestion du SC Braga, autre club qui appartient à QSI.

« Antero va rester, mais il ne va plus gérer l'équipe première. Il va aider à Braga (NDLR : QSI a pris 22% du club) et nous allons aller dans un autre club également », a expliqué l’homme d’affaires qatarien. L'ancien vice-président du FC Porto va donc continuer à travailler pour le Qatar. Les choses deviennent beaucoup plus claires au PSG.