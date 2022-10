FC Nantes : Lafont calme le jeu après sa grosse colère à Nice

Publié par ALEXIS le 24 octobre 2022 à 21:04

Alban Lafont avait piqué une grosse colère à la fin du match nul du FC Nantes à Nice. Ce lundi, il a mis balle à terre, dans un message sur Twitter.

FC Nantes : Lafont pique une grosse colère et allume Letexier !

La colère et la frustration du FC Nantes étaient grandes, dimanche, au stade de l’Allianz Riviera à Nice. Les Canaris ont été indignés par les décisions de l’arbitre François Letexier. En effet, l’arbitre du match a refusé d’accorder un penalty au FCN sur une double main de Mattia Viti (20e) et a sifflé une main de Jean-Charles Castelleto, sur qui Dante avait visiblement commis une faute au départ. Suite au penalty niçois transformé par Nicolas Pépé (1-1, 90e+7), le FC a perdu deux points dans le temps additionnel.

Capitaine du FC Nantes, Alban Lafont a même été exclu alors qu’il était venu demander des comptes à l’arbitre après le coup de sifflet final. Dans des propos confiés à France Bleu Loire Océan, Alban Lafont a critiqué sévèrement François Letexier, sur le fait de jeu litigieux en fin de match. « On se fait clairement voler au vu de la main (non sifflée, ndlr) en première mi-temps. Je pense que l’arbitre n’est pas juste. On a le droit de se tromper et de faire des erreurs, il faut juste les assumer, se regarder dans un miroir et il n’a pas réussi à le faire », a-t-il martelé.

Le capitaine du FCN tempère ses propos

Après un peu de recul, Alban Lafont est devenu plus calme. Il a tempéré ses propos, dans un tweet publié sur son compte officiel. « Bravo à toute l’équipe pour le match et l’état d’esprit aujourd’hui. On méritait mieux, mais ce n’était pas l’avis de tout le monde visiblement », a-t-il posté sur le réseau social. Le gardien de but du FC Nantes sera suspendu automatiquement contre Clermont Foot en Ligue 1, dimanche prochain, en attendant la décision de la LFP, mercredi.