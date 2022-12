OM : Reprise, deux nouveaux renforts attendus à Marseille

Publié par Ange A. le 05 décembre 2022 à 07:35

Alors que les entraînements ont repris à La Commanderie, l’ OM va enregistrer le retour de deux Mondialistes toute juste éliminés.

Depuis cinq jours Igor Tudor a repris le travail avec ses troupes. Outre le mélancolique Gerson, d’autres éléments étaient absents au Centre Louis-Dreyffus. Il s’agit notamment des cinq Mondialistes libérés par le club phocéen. Le Camerounais Simon Ngapandouetnbu, les Sénégalais Pape Gueye et Bamba Dieng ainsi que les Tricolores Mattéo Guendouzi et Jordan Veretout ont pris la route du Qatar. Le troisième gardien de l’ OM a été le premier à quitter la compétition. Le Cameroun a été sorti dès la phase de poules du Mondial malgré son succès de prestige face au Brésil lors de la dernière journée. Après le Lion indomptable, Gueye et Dieng vont prochainement signer leur retour en Provence.

OM : Pape Gueye et Bamba Dieng bientôt de retour

Le milieu de terrain et l’avant-centre sénégalais vont tous deux prochainement rejoindre leurs coéquipiers à l’Olympique de Marseille. Le Sénégal vient à son tour d’être éliminé de la Coupe du monde 2022. Les Lions de la Téranga ont été surclassés dimanche par l’Angleterre (3-0). Contrairement à leur coéquipier camerounais, Pape Gueye et Bamba Dieng sont arrivés jusqu’en huitièmes de finale de la compétition. Tournoi au cours duquel le jeune attaquant de l’ OM a d’ailleurs inscrit son premier but à un Mondial. C’était lors de la 2e journée contre le Qatar, le pays hôte. Mattéo Guendouzi et Jordan Veretout restent engagés avec les Bleus, prochains adversaires de l’Angleterre.

Attendu à Marseille, Bamba Dieng pourrait encore voir son statut évoluer. L’attaquant de 22 ans pourrait disposer de plus de temps de jeu avec le départ annoncé de Luis Suarez. Un prêt avec option d’achat du Colombien à Almeria serait en bonne voie. Poussé vers la sortie l’été dernier, le Sénégalais était finalement resté à quai et pourrait donc encore poursuivre l’aventure en Provence. Une tendance déjà confirmée par le président marseillais Pablo Longoria.