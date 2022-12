FC Barcelone : Un top défenseur arrive au Barça

Publié par Thomas le 05 décembre 2022 à 09:37

Éliminé de la Coupe du Monde avec l'Uruguay, le défenseur Ronald Araujo va rejoindre le FC Barcelone, qui a pris une grande décision à son sujet.

Les fans du FC Barcelone peuvent souffler. Avec l’élimination de l’Uruguay samedi en Coupe du Monde, malgré une victoire 2-0 contre le Ghana, le défenseur Ronald Araujo va enfin pouvoir rentrer à Barcelone, alors que son état physique préoccupait les dirigeants. Blessé depuis fin septembre, le joueur de 23 ans avait grandement manqué aux Blaugranas avant le Mondial, loupant notamment les rencontres face au Bayern ou l’Inter Milan en Ligue des Champions.

Une blessure qui n’avait pas empêché l’Uruguay de convoquer son roc défensif pour la Coupe du Monde, ce qui n’avait pas manqué d’inquiéter le Barça et notamment Xavi. Alors que plusieurs médias espagnols évoquaient un litige entre le FC Barcelone et la Celeste, qui forçait le retour d’Araujo, le joueur n’a finalement pas joué du Mondial et, élimination oblige, est rentré en Catalogne ce lundi.

FC Barcelone : Le Barça va prendre son temps pour Araujo

Si Ronald Araujo n’a effectivement pas joué avec sa sélection au Qatar, le programme de récupération éclair imposé par le staff uruguayen n’est pas du goût des Barcelonais, qui comptent prendre le moins de risque possible avec la santé physique de leur joyau. D'après le Mundo Deportivo, le natif de Rivera va être examiné par le médecin du Barça, Ricard Pruna, et devrait par la suite opérer un retour à l’entraînement en marge du groupe.

Indispensable au onze de Xavi, Ronald Araujo pourrait faire son retour de manière progressive chez les Blaugranas, alors que l’Uuruguay comptait de son côté l’utiliser pour les 8es de finale. Le défenseur central devrait ainsi profiter des quatre semaines de pause avant le retour de la Liga pour parfaire au mieux sa récupération. Pour le FC Barcelone l’objectif est clair, avoir Araujo à 100% pour le 31 décembre et la réception de l’Espanyol au Camp Nou.