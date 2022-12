RC Strasbourg Mercato : Le RCSA acte une nouvelle arrivée !

Publié par Enzo Vidy le 05 décembre 2022 à 12:55

Après une première partie de saison très compliquée, le RC Strasbourg souhaite se renforcer et a acté une nouvelle arrivée.

19e du championnat à l'issue de la première partie de saison, le RC Strasbourg est méconnaissable par rapport à la saison dernière. Avec seulement 11 points pris en 15 rencontres de championnat, les hommes de Julien Stéphan sont d'ores et déjà en grand danger dans la lutte pour le maintien. Pour autant, l'actuel entraîneur du RCSA semble toujours avoir la confiance de son président pour la suite des évènements, mais les premières semaines après la reprise de la Ligue 1 seront déterminantes pour l'ancien entraîneur du Stade Rennais. Et pour préparer au mieux le retour aux sources qui se fera au Parc des Princes le 28 décembre prochain, les dirigeants strasbourgeois sont déjà d'attaque pour le prochain mercato, et ont récemment renforcer le staff strasbourgeois.

RC Strasbourg Mercato : Un nouveau préparateur physique débarque au RCSA

Au vu de la situation urgente qui règne à Strasbourg, le moindre renfort sera le bienvenu au RCSA. Et d'après les informations du média Alsa'Sports, un nouveau préparateur physique s'est engagé avec le club strasbourgeois. En effet, Arthur Hochedé occupera le poste de troisième préparateur physique du RC Strasbourg pour le reste de la saison. Les dirigeants strasbourgeois sont allés le chercher du côté de l'US Vimy, club de National 3, mais le nouveau membre du staff alsacien est également passé par le RC Lens. Il aura pour mission de remettre les joueurs de Julien Stéphan à niveau sur le plan athlétique pour la deuxième partie de saison afin d'espérer maintenir le RCSA en Ligue 1 en fin de saison.