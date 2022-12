PSG Mercato : Man United laisse une chance à Campos pour Rashford

Publié par JEAN-LUC D le 05 décembre 2022 à 19:07

Luis Campos n’aurait pas encore tout perdu concernant Marcus Rashford. Manchester United pourrait éventuellement céder son attaquant au PSG à une condition.

De retour à son meilleur niveau sous les ordres d’Erik ten Hag, Marcus Rashford fait à nouveau rêver au-delà des frontières de Manchester United, son club de toujours. Sous contrat jusqu’en juin prochain avec une année supplémentaire en option, l’attaquant de 25 ans continuerait d’être une obsession pour le Paris Saint-Germain. Désireux d’attirer un attaquant capable d’évoluer en pivot afin de permettre à Kylian Mbappé d’être plus à l’aise sur le terrain, Luis Campos serait toujours aux trousses de l’international anglais, qui possède les qualités nécessaires pour former un duo de charme avec Mbappé.

Ce lundi, le média britannique Express assure que même s’ils veulent absolument le conserver, les Red Devils ne retiendraient pas forcément Rashford s’il exprime officiellement un besoin de changement l’été prochain. Toutefois, le club de la capitale devra sortir le chéquier si l’ancien coéquipier de Cristiano Ronaldo venait à réclamer son transfert.

Mercato PSG : Manchester United fixe le prix pour Marcus Rashford

Malgré un contrat courant expirant en fin de saison et non encore renouvelé, l’avenir de Marcus Rashford pourrait continuer à s'écrire du côté de Manchester United. En effet, le club mancunien dispose d’une option pour prolonger son numéro 10 d’une année supplémentaire pour ne pas le voir partir gratuitement l’été prochain.

Et selon The Athletic, Erik ten Hag entend bien construire autour de Marcus Rashford et espère qu’il acceptera de parapher un nouveau bail après la Coupe du monde au Qatar. Si aucun accord n’est trouvé, les dirigeants mancuniens seraient prêts à le laisser partir l’été prochain contre un chèque d'environ 90 millions d'euros, à en croire The Mirror. Luis Campos et le Paris SG sont donc prévenus, eux qui devraient encore batailler contre le Real Madrid dans ce dossier.