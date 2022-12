PSG Mercato : Manchester United sort le Paris SG d’une énorme utopie

Publié par JEAN-LUC D le 05 décembre 2022 à 11:07

Soucieux d’attirer un attaquant supplémentaire pour soulager Kylian Mbappé, le PSG va devoir se montrer très ingénieux pour convaincre Manchester United.

Grand fan de l’international anglais de 25 ans, Luis Campos aimerait tout mettre en œuvre pour convaincre Marcus Rashford de quitter les rangs de Manchester United pour venir aux côtés de Lionel Messi, Neymar Jr et Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain. Après la tentative de l’été dernier, le conseiller football du club de la capitale n’aurait pas abandonné ce dossier et continuerait de maintenir le contact avec son entourage en vue d’un transfert à l’issue de la saison en cours.

Cependant, les Rouge et Bleu devront désormais compter avec la rude concurrence du Real Madrid. En effet, selon les informations relayées ces dernières heures par le quotidien espagnol Sport, Florentino Pérez et les siens auraient fait de Marcus Rashford leur principale cible pour remplacer Karim Benzema, dont le contrat prend fin le 30 juin prochain. Toutefois, l’affaire ne s’annonce pas de tout repos pour le Paris SG et les Merengues.

PSG Mercato : Manchester United prêt à bloquer Marcus Rashford

À en croire les renseignements recueillis par le tabloïd britannique The Athletic, Erik ten Hag, l’entraîneur de Manchester United, aurait prévenu sa direction qu’il compte conserver Marcus Rashford sur le long terme. Une position qui rejoint d’ailleurs celle des Red Devils qui souhaiteraient également faire signer un nouveau bail à leur numéro 10 alors que son engagement actuel court jusqu’en juin 2023 avec une année supplémentaire en option.

De son côté, le natif de Manchester avait déjà confié à Sky Sports en fin de mercato estival qu’il comptait poursuivre sa carrière avec son club de cœur, Manchester United, où il évolue depuis sa plus tendre enfance. Luis Campos va donc devoir se montrer très convaincant pour espérer faire bouger les lignes dans cette affaire.