OL Mercato : Vente, Lyon fixe une dernière date pour John Textor

Publié par Enzo Vidy le 05 décembre 2022 à 16:07

Dans un énième communiqué publié ce lundi, l' OL donne une dernière date limite à John Textor pour finaliser l'opération au plus vite.

Il était très attendu, et il est enfin tombé. Ce lundi, les dirigeants lyonnais ont publié un nouveau communiqué afin de fixer une dernière date à John Textor concernant le rachat de l'Olympique Lyonnais. Et cette date est relativement proche puisqu'il s'agit du mercredi 7 décembre. L'investisseur américain a donc 48 heures devant lui pour réunir la pièce manquante du puzzle interminable de la vente du club, d'après les membres d' OL Groupe. "Au regard des avancées réalisées dans les 48 dernières heures, les Vendeurs et OL Groupe ont accepté de concéder un ultime délai à Eagle au 7 décembre 2022 pour trouver un accord final." C'est donc un véritable ultimatum lancé par l'Olympique Lyonnais à John Textor qui va devoir agir rapidement s'il veut devenir le nouveau propriétaire de l' OL. La course contre la montre est lancée pour l'investisseur américain.

Vente OL : Le document de Premier League manque toujours à l'appel

L'accord écrit de la Premier League est le dernier document qui manque pour boucler l'opération. Pour rappel, John Textor est le propriétaire du club de Crystal Palace qui évolue dans l'élite du football anglais. Et pour acter le rachat de l' OL, l'investisseur américain a besoin d'un papier écrit et signé par le championnat anglais.

Le problème, c'est que cela fait trois semaines que les dirigeants lyonnais sont en attente de ce document. Pourtant, il y a encore quelques jours, John Textor en personne s'était prononcé sur l'histoire de ce document qui n'arrive toujours pas entre les mains des dirigeants lyonnais. "À ce jour, l'accord de Crystal Palace est ses actionnaires (autres que moi-même), prérequis posé pour l'approbation de la Premier League, n'a pas encore été obtenu. Nous avons fait des progrès significatifs ces derniers jours et pensons être sur une bonne voie pour trouver un accord dans les prochains jours." Après les paroles, John Textor va devoir rapidement passé aux actes sous peine de voir l'opération lui passer sous le nez.