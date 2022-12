OL Mercato : Vente, Lyon va fixer un ultimatum à John Textor

Publié par Enzo Vidy le 05 décembre 2022 à 13:37

Alors qu'une décision devait être prise dimanche concernant la vente de l' OL, les dirigeants lyonnais vont fixer un ultimatum à John Textor.

Cette fois-ci, l'Olympique Lyonnais va monter au créneau. Après plusieurs reports et un document en attente depuis des semaines, les dirigeants de l' OL commenceraient à sérieusement perdre patience. Vendredi soir, un communiqué inattendu est tombé, afin d'annoncer qu'une décision serait prise dimanche au plus tard. Dans le même temps, l'investisseur américain a publié un message afin de rassurer les supporters lyonnais. "Nous avons fait des progrès significatifs ces derniers jours et pensons être sur une bonne vole pour trouver un accord dans les tout prochains jours." Cependant, les deux jours sont passés, et John Textor ne semble pas avoir fourni le document manquant pour finaliser l'opération. Et d'après les dernières informations publiées par L'Équipe ce lundi, le communiqué que prépare l'Olympique Lyonnais devrait être un peu plus corsé.

Vente OL : Une annonce définitive devrait être faite dans les jours à venir

Toujours selon L'Équipe, les dirigeants lyonnais devraient laisser une dernière chance à John Textor d'obtenir le document et de prendre les reines du club lyonnais. En effet, le média affirme qu'une annonce définitive est en train d'être préparée par l' OL dans le but de faire accélérer les choses dans ce dossier qui traîne depuis plusieurs mois. Si l'investisseur américain ne parviendrait pas à apporter la pièce manquante pour boucler l'affaire, les actionnaires d' OL Groupe se mettront à la recherche de nouveaux repreneurs. Pour l'instant, aucun communiqué n'est tombé, mais L'Équipe précise que cela devrait intervenir dans les jours à venir. Après de longs mois d'attente et d'incertitude pour les supporters lyonnais, la fin de ce dossier n'a jamais été aussi proche désormais.