FC Barcelone Mercato : Le Barça change d'avis sur Dembélé

Publié par Enzo Vidy le 06 décembre 2022 à 02:07

Alors que les dirigeants du FC Barcelone voulaient se séparer d'Ousmane Dembélé cet hiver, ils seraient désormais ouverts à une prolongation.

Les performances de l'attaquant du Barça avec l'Equipe de France ne laissent pas les dirigeants barcelonais indifférents, et c'est plutôt compréhensible. Depuis le début de la Coupe du monde, Ousmane Dembélé fait partie des satisfactions de Didier Deschamps. Insaisissable sur son côté droit, le joueur du barça fait d'énormes différences et a déjà délivré deux passes décisives depuis le début du Mondial, dont une dimanche face à la Pologne lors de la victoire 3-1 des Bleus en 8es de finale.

Avec le FC Barcelone, l'ancien joueur du Stade Rennais a également retrouvé son vrai niveau et ne semble plus impacté par les blessures. Pourtant, il y a encore quelques semaines, les dirigeants catalans ne souhaitaient pas conserver l'international français. Mais après bientôt 6 ans passés en Catalogne, l'histoire entre le Barça et Ousmane Dembélé pourrait finalement continuer de s'écrire.

FC Barcelone Mercato : Le Barça passe à l'action pour Ousmane Dembélé

Si l'on en croit les informations publiées par Foot Mercato ce lundi, les dirigeants blaugranas seraient bien décidés à passer à l'action pour Ousmane Dembélé. Le média précise que le club catalan à d'ores et déjà établi un contact avec l'agent du joueur français pour les informer de leur intention. Sous contrat jusqu'en 2024 avec le FC Barcelone, Ousmane Dembélé possède une clause de 50 millions d'euros. Et au vu de ses performances actuelles, il ne serait pas impossible de voir un cador européen mettre la somme nécessaire pour s'attacher les services de l'ailier barcelonais. Un nouveau feuilleton devrait donc rapidement voir le jour entre Ousmane Dembélé et le FC Barcelone, et toute la Catalogne devrait se mettre à espérer une issue favorable pour ne pas voir partir l'international français, qui marche sur l'eau depuis plusieurs semaines.