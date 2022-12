FC Barcelone Mercato : Jordi Alba fait le point sur son avenir

Publié par Jules le 05 décembre 2022 à 12:07

En pleine reconstruction, le FC Barcelone va devoir prendre une décision pour Jordi Alba dans les prochains mois, lui qui arrive en fin de contrat.

Arrivé en 2012 en provenance de Valence, Jordi Alba a fêté, cet été, le début de sa dixième saison avec le FC Barcelone. Le latéral gauche espagnol a connu toutes les conquêtes récentes du Barça, devenant avec les années un cadre des Blaugranas. Cependant, ces derniers mois, rien ne semble dire que le joueur de 33 ans va continuer l'aventure avec le club catalan, qui cherche à rajeunir son effectif pour lancer un nouvel âge d'or du Barça pour les prochaines années.

Avec un contrat qui expire en 2024 et la forte concurrence du jeune Alejandro Balde à son poste, l'avenir de Jordi Alba semble compromis en Catalogne, alors que l'international espagnol est actuellement au Qatar pour disputer la Coupe du monde avec l'Espagne. Déjà auteur de 3 passes décisives en 3 rencontres avec la Roja, le latéral gauche a montré qu'à 33 ans, il a toujours les capacités pour se montrer performant et dangereux au très haut niveau, ce qui pourrait faire réfléchir le FC Barcelone concernant l'avenir de Jordi Alba.

FC Barcelone Mercato : Jordi Alba veut continuer avec le Barça

Malgré ses 33 ans, Jordi Alba ne veut pas partir du FC Barcelone et se sent toujours très bien au sein du club catalan. Comme il l'a récemment confirmé à Mundo Deportivo, il n'a jamais envisagé de quitter son club actuel. "Je n’ai jamais reçu de proposition de l’Inter ou d’un autre club. J’ai toujours voulu rester au Barça." Néanmoins, le FC Barcelone veut se rajeunir et le club semble miser davantage sur des joueurs prometteurs, en témoigne la piste menant à Javi Guerra. Il faudra donc suivre avec attention ce que le Barça compte faire concernant Jordi Alba qui, à défaut d'être jeune et prometteur, est un élément important du vestiaire, qui apporte un peu d'expérience, alors que les Blaugranas pourraient en manquer.