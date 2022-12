ASSE Mercato : Plusieurs joueurs proposés par une légende du club !

Publié par Thomas le 06 décembre 2022 à 09:15

Dans un entretien accordé au média Peuple Vert, l'ancien joueur de l'ASSE, Moustapha Bayal Sall a indiqué avoir proposé des défenseurs aux Verts.

Il n’aura connu qu’un seul club dans l’élite, et pas des moindres, l’AS Saint-Etienne de 2006 à 2016. L’écurie d’une vie pour l’international sénégalais Moustapha Bayal Sall, aujourd’hui formateur de jeunes footballeurs dans son pays natal. Auteur de 233 matches sous le maillot ligérien, le mythique défenseur central est revenu sur l’actualité de l’ ASSE, dans un entretien accordé au site Peuple Vert.

Toujours autant attaché aux Verts, le footballeur de 37 ans a logiquement été interrogé sur sa vision de Sainté à l’heure actuelle, alors que le club occupe une inquiétante 20e place de Ligue 2. Une situation de crise inédite qui attriste mais ne surprend pas Bayal Sall. " J’avais prévenu le président Romeyer il y a trois saisons que le club allait descendre. Si le club ne prenait pas un virage, il allait droit dans le mur. Malheureusement, c’est ce qui est arrivé. Saint-Étienne est un club formateur et un des plus grands clubs en France. Ils doivent être dans le haut de tableau de ligue 1. On a le meilleur public de France mais le club est en train de tout perdre. Explique l’ancien Stéphanois. J’avais dit au président que si Puel n’arrêtait pas son fonctionnement, on allait descendre. C’est ce qui est arrivé. Si je me foutais du club, je ne m’inquiéterais pas mais ce n’est pas le cas ! D’ailleurs, ce qui s’est passé avec Ruffier est terrible. Le club a manqué de classe sur ce coup. Il faut respecter ce qu’il a fait au club. Il faut être reconnaissant mais le club et la direction ne sont pas reconnaissants. "

ASSE Mercato : Moustapha Bayal Sall avait proposé des joueurs aux Verts

Pire défense de Ligue 2, l’AS Saint-Etienne est dans l’obligation de recruter à ce poste ces prochaines semaines sur le marché des transferts. Soucieux de la situation de son ancien club, Moustapha Bayl Sall raconte avoir plusieurs fois proposé des joueurs sénégalais à la cellule de recrutement stéphanoise, dont un Nancéen, Saliou Ciss. " Je leur avais proposé des joueurs. Des garçons qui ont du caractère. J’avais même proposé un profil qui me ressemblait beaucoup. Ils n’ont préféré ne pas donner suite mais il aurait pu lui donner une semaine d’essai pour le voir au moins. Aussi, je leur ai proposé Saliou Ciss qui était à Nancy, club qui descendait en national. Je pense qu’il aurait été très bien dans l’équipe. En plus, il était libre. Il a fait une super CAN et aurait eu sa place dans le Saint-Étienne actuel. "

Mais si Bayal Sall reste toujours en contact l’ ASSE et notamment ses anciens coéquipiers, Laurent Batlles et Loïc Perrin, le natif de Dakar noue un rapport plutôt froid avec les dirigeants du club, qui ont décliné une proposition de partenariat avec son académie. " Je ne peux pas ramener des pépites à Sainté car le club m’a déçu. Ils sont venus collaborer avec un centre de formation de D3 dans mon pays sans m’en parler. J’ai appris ça par les journaux et ça m'a déçu. "