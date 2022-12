PSG Mercato : La vérité éclate dans le dossier Mbappé-Real Madrid

Publié par JEAN-LUC D le 06 décembre 2022 à 12:15

Les performances XXL de Kylian Mbappé à la Coupe du monde auraient fait changer d’avis le Real Madrid pour un transfert de l’attaquant du PSG.

Dans son édition du jour, La Gazzetta dello Sport s’est penchée sur la situation de Kylian Mbappé. Malgré une prolongation signée en mai dernier et qui le lie désormais jusqu’en juin 2025, l’attaquant de 23 ans ne compterait pas faire de vieux os au Paris Saint-Germain. Placé dans le collimateur de Manchester United et Liverpool, l’international français de 23 ans n’aurait pas pour autant oublié le Real Madrid.

Et avec les tensions de début de saison avec ses dirigeants, l’ancien avant-centre de l’AS Monaco se poserait de sérieuses questions sur son avenir chez les Rouge et Bleu. À en croire le quotidien italien, Mbappé rêverait toujours du plus grand club d’Europe, et se verrait bien sous la tunique des Merengues en cas de départ du PSG l’été prochain. Cependant, l’intérêt ne serait plus réciproque.

PSG Mercato : Le Real Madrid a tiré un trait sur Kylian Mbappé

En effet, le journal madrilène AS affirme haut et fort ce mardi qu’au Real Madrid, Florentino Pérez et les siens ne veulent plus relancer le dossier Kylian Mbappé en dépit de ses impressionnantes performances avec l’Equipe de France à la Coupe du monde au Qatar. Selon le journaliste Tomas Roncero, le champion d’Europe en titre aurait finalement abandonné la piste menant au numéro 7, même si un transfert est clairement envisageable pour l’été prochain.

« La direction du club blanc exclut de tenter à nouveau de signer le Français. Son comportement n’est pas excusable », révèle le spécialiste du club espagnol. Malgré les dernières rumeurs de la presse, la Maison Blanche n’aurait pas pardonné à Mbappé sa décision. « Il est absurde d’insister », aurait lancé la direction du Real Madrid selon AS.