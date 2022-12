ASSE Mercato : Un ancien vert offre ses services pour sauver Sainté

Publié par Thomas le 06 décembre 2022 à 11:15

Empêtré dans une crise sportive sans précédent, l'ASSE pourrait remonter la pente en deuxième partie de saison grâce à une tête bien connue du club.

Laurent Batlles le sait, les prochaines semaines seront décisives, à la fois pour la survie de l’AS Saint-Etienne en Ligue 2 mais également pour son salut à la tête des Verts. Avec une rencontre cruciale contre Annecy qui se profile le 26 décembre, l’entraîneur stéphanois souhaite rapidement trouver la bonne formule pour requinquer un effectif lancinant. Si le mercato hivernal devrait permettre aux Verts de se renforcer, une solution moins coûteuse s’offre à l’ ASSE.

ASSE Mercato : Pier Gauthier propose ses services à l’AS Saint-Etienne

Et si la clé pour repartir vers l’avant cette saison passait par l’aspect mental ? Impactée par une douloureuse descente en Ligue 2 en juin dernier, l’équipe ligérienne semble encore hantée par ses vieux démons cette saison, ne parvenant jamais à enchaîner deux bons résultats depuis la reprise. Interrogé par Le Progrès ce mardi, le préparateur mental Pier Gauthier a rappelé l’importance d’un préparateur mental au sein d’un effectif en manque de confiance.

Ancien tennisman, Gauthier avait rejoint la cellule de l’ ASSE du temps de Christophe Galtier, où il avait réalisé un travail de fond assez bénéfique pour l’effectif ligérien de l’époque. « Pour avoir été joueur, quand tu n’es pas bien mentalement, tu es dix fois moins bon sur le terrain. Tu ne peux plus gagner. Il m’arrive souvent de prendre des athlètes en crise de confiance, qui par ailleurs font une belle carrière. En trois mois, je vous les ramène en forme. Mon rôle, c’est de faire en sorte que le ou les joueurs ne soient plus tétanisés par l’enjeu, parviennent à se libérer, exprimer leurs compétences. Quand on est dans la difficulté, ce qui est gravissime c’est de ne pas explorer toutes les pistes possibles pour s’en sortir. Un vainqueur est un rêveur qui ne renonce jamais. »

« Je ne suis pas allé voir Pier pour régler des problèmes personnels, mais pour mieux aborder certaines situations. Il m’aide à comprendre les mécanismes psychologiques et à ne pas subir. J’ose espérer qu’il y a plein de footballeurs qui s’appuient sur les compétences d’un préparateur mental », évoquait il y a quelques années Christophe Galtier au sujet de l'ancien collègue à l’AS Saint-Etienne.