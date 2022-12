OL : Les supporters de l'Olympique Lyonnais montent au créneau

Publié par Enzo Vidy le 06 décembre 2022 à 11:45

Alors que des matchs de championnat se joueront les 1er et 2 janvier, les supporters de l' OL ont décidé de monter au créneau.

Avec la trêve liée à la Coupe du monde 2022, les championnats européens sont actuellement à l'arrêt pour encore plusieurs semaines. Avec cette coupure, les différentes instances européennes ont dû trouver un moyen afin de rattraper le retard concernant les matchs qui devaient être joués durant le Mondial.

En Angleterre, la tradition du Boxing Day, qui a lieu chaque année, est la parfaite solution à ce problème, et cette année, la France a décidé de s'appuyer sur ce que font nos voisins anglais. En effet, la LFP a d'ores et déjà programmé deux journées de championnat qui se joueront le 28 décembre, ainsi que les 1er et 2 janvier 2023. Si ce calendrier inédit va permettre d'avoir de belles affiches de Ligue 1 durant les fêtes de fin d'année, l'initiative ne fait absolument pas l'unanimité chez les supporters lyonnais.

OL : Les Bad Gones dénoncent la programmation de la LFP

Dans un communiqué cinglant publié ce mardi matin, les Bad Gones, groupe d'ultras lyonnais et fervents supporters, ont dénoncé la programmation de la LFP concernant la 16e et 17e journée de Ligue 1. L'Olympique Lyonnais se déplacera à Brest le 28 décembre, avant de recevoir Clermont le 1er janvier, et si l'on en croit les propos des supporters lyonnais dans leur communiqué, les joueurs de Laurent Blanc devront faire sans leur public pour la réception du CF63 au Groupama Stadium.

"En conséquence, nous ne nous rendrons pas au stade le dimanche 1er janvier, et nous invitons nos adhérents, et au-delà d'eux tous les Gones qui refusent de se soumettre à la LFP, aux diffuseurs et leurs choix irrespectueux du public pour ce 1er janvier à faire de même." À trois semaines du retour de l' OL au Groupama Stadium, c'est une bien mauvaise nouvelle pour les coéquipiers d'Alexandre Lacazette.