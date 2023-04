Publié par Enzo Vidy le 07 avril 2023 à 12:50

Après l'élimination de l' OL en Coupe de France, les Bad Gones ont pris la parole, et font passer un message avant le match face au Stade Rennais.

Ils sont venus en nombre pour encourager l' OL mercredi à Nantes, mais n'ont pas eu le remerciement espéré. L'élimination du club rhodanien va laisser des traces, aussi bien dans le vestiaire que dans les tribunes. Sur les réseaux sociaux depuis mercredi soir, les amoureux de l'Olympique Lyonnais ne cessent d'exprimer leur mécontentement. Face au SRFC dimanche, l'ambiance s'annonce bien terne au Groupama Stadium.

Des tensions avec les supporters, il y en a déjà eu cette saison. Lors du match face au RC Strasbourg en janvier dernier (1-2), certains fans du club rhodanien avaient tenté de forcer le passage pour entrer sur la pelouse, à l'issue d'une énième contre-performance de leur équipe en championnat. Un climat hostile, qui témoignait déjà de la nouvelle saison délicate vécue par l 'OL. Dimanche, à l'occasion du choc entre l' Olympique Lyonnais et le Stade Rennais, les supporters ont décidé d'agir plus intelligemment, et ont fait passer un message au club rhodanien, dans un communiqué publié ce vendredi matin.

OL : Les Bad Gones appellent au boycott face au Stade Rennais

Ils n'avaient pas encore pris la parole depuis l'élimination de l' OL mercredi soir, c'est désormais chose faite. Dans un communiqué publié ce vendredi, les Bad Gones, groupe d'ultras lyonnais, ont exprimé leur mécontement envers la direction du club, et demandent à ce que le stade soit vide dimanche pour la réception du Stade Rennais au Groupama Stadium.

"Dimanche contre Rennes, ce sera sans nous. Nous invitons tout le monde à rester en famille ou entre amis autour d'un bon Gigot plutôt que d'assister à la représentation du jour de l'OL Circus." Il est donc fort probable que le Groupama Stadium soit bien silencieux dimanche après-midi face au Stade Rennais.