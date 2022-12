OL : Un renfort surprise acté pour Laurent Blanc à Dubaï

Publié par Jules le 06 décembre 2022 à 00:07

Durant cette longue trêve internationale, les clubs se préparent à reprendre, et l'OL ne déroge pas à la règle puisque les Gones s'envolent pour Dubaï.

Pour finir sa préparation, les joueurs de l'OL s'envolent aujourd'hui pour Dubaï, juste après avoir terminé leur premier stage de préparation en Espagne. Un nouveau stage pour lequel Laurent Blanc pourra compter sur un effectif presque au complet. En effet, le groupe lyonnais qui se rend à Dubaï a été annoncé aujourd'hui, et on retrouve un retour de taille, celui de Jérôme Boateng, qui n'avait pourtant pas rejoint l'Olympique Lyonnais en Espagne la semaine dernière.

Finalement, le défenseur central allemand sera bel et bien présent avec le groupe lyonnais, lui que se remet tout juste d'une blessure au genou contractée contre l'OM au début du mois de novembre. On ne sait pas encore à quel stade il est prêt, et s'il sera apte pour la Dubaï Cup à laquelle l'OL prendra part dans les prochains jours.

OL : Peu d'absents du côté de l'Olympique Lyonnais

Avec le retour de Jérôme Boateng dans le groupe, Laurent Blanc va pouvoir profiter d'un effectif presque au complet durant ce stage. Alors que les jeunes avaient occupé une place importante lors du match contre Louvain, et durant l'ensemble du précédent stage, le coach de l'OL pourra donc compter sur le retour d'un joueur expérimenté, même si deux joueurs manquent toujours à l'appel.

En effet, seuls deux joueurs de l'équipe professionnelle ne seront pas du voyage à Dubaï avec l'OL. Karl Toko-Ekambi vient tout juste d'être éliminé de la Coupe du monde et souffle un peu avant de retrouver les Gones. De son côté, Nicolas Tagliafico est encore en lice avec l'Argentine pour ce Mondial, après la victoire de l'Albiceleste contre l'Australie, qui affrontera d'ailleurs les Pays-Bas vendredi en quart de finale de la compétition.