ASSE : Préparation, les bonnes nouvelles s'enchaînent à Saint-Etienne

Publié par ALEXIS le 06 décembre 2022 à 13:15

Les bonnes nouvelles s’enchaînent à l’ ASSE. Plusieurs joueurs blessés avant la trêve retrouvent progressivement le groupe de Laurent Batlles à l’entraînement.

En attendant l’ouverture officielle du mercato hivernal en janvier, l’ ASSE a repris le chemin des entraînements avec le même groupe décevant de la première partie de la saison. Cependant, Laurent Batlles a retrouvé des joueurs remis de leur blessure, après trois semaines d’arrêt en raison de la Coupe du monde 2022. Lors de la reprise des entraînements, le 1er décembre, plusieurs joueurs étaient absents. Des Stéphanois revenus avec quelques soucis physiques n’étaient pas disponibles. Certains joueurs en reprise se sont entraînés en marge du groupe. Mais les bonnes nouvelles tombent à L'Etrat à l’approche de la reprise du championnat.

Selon les informations de Peuple-Vert, Mattieu Dreyer et Mathieu Cafaro, qui avait avaient repris avec l'ensemble du groupe professionnel de l’AS Saint-Etienne, vendredi, étaient présent à la séance de lundi, plus en forme. Ils ont été rejoints dans le groupe par Aïmen Moueffek, lui aussi de retour de blessure. D’après la source, Thomas Monconduit a repris la course dans un entraînement individuel où il a pu tester son mollet douloureux. La source note également la présence de deux jeunes joueurs de la réserve. Il s’agit du défenseur central Beres Owusu (19 ans) et de l’attaquant Mathys Saban (20 ans), qui a disputé 3 matchs avec le groupe professionnel avant la trêve du Mondial.

ASSE : Deux matchs cruciaux à Annecy et contre le SM Caen

Les joueurs de l’ ASSE ont sans doute mis la trêve internationale à profit pour bien souffler physiquement et mentalement, car ils ont montré des soucis athlétiques et un état d’esprit fragile lors des 15 premières journées de Ligue 2. Et la dernière place de Ligue 2 des Verts illustre bien leur début de saison catastrophique. L’objectif de Laurent Batlles et son équipe est donc assez clair : quitter rapidement la zone rouge de relégation en National. Ils n’ont plus de joker après 7 défaites, 5 matchs nuls et 28 buts concédés en 15 journées de championnat. Ils sont attendus dès la reprise contre Annecy, le lundi 26 décembre en Haute-Savoie. Mais aussi face au SM Caen, le vendredi 30 décembre, avant la trêve hivernale. Deux matchs cruciaux pour l’entraîneur de l’ ASSE, maintenu à son poste, mais toujours en sursis.