OL Mercato : La vente se complique, plusieurs départs annoncés à Lyon

Publié par ALEXIS le 07 décembre 2022 à 04:15

La vente de l’ OL se complique, alors que le Mercato en dépend fortement. John Textor a jusqu’à mercredi pour racheter ou non le club rhodanien.

Depuis plusieurs mois, l’ OL est en instance de vente. Jean-Michel Aulas attend de passer la main au nouveau propriétaire du club rhodanien, qui devrait être John Textor. Après plusieurs reports, le milliardaire américain a désormais jusqu’à ce mercredi 7 décembre pour apporter les garanties financières nécessaires au rachat des parts de l’Olympique Lyonnais. La Direction des Gones a en effet fixé un ultimatum à l’homme d’affaires de 57 ans, qui doit fournir un document en provenance de la Premier League où il possède le club londonien, Crystal Palace. « Au regard des avancées réalisées dans les 48 dernières heures, les Vendeurs et OL Groupe ont accepté de concéder un ultime délai à Eagle au 7 décembre 2022 pour trouver un accord final », a communiqué Lyon, dimanche.

OL Mercato : La porte ouverte à plusieurs départs, en cas d'échec de la vente !

Selon le journaliste Thomas Lacondemine du quotidien Le Progrès, la vente de l’ OL est impérative, car le club besoin de nouveaux capitaux pour renflouer ses caisses qui sont éprouvées depuis la crise de covid-19. La source assure que Jean-Michel Aulas a besoin de fonds à injecter dans les finances de Lyon, afin de faire franchir un palier au club. En cas d'echec de la vente, le club septuple champion de France va devoir réaliser des transferts pendant les deux prochains mercatos, pour tenir la route financièrement. « Ce qui semble apparaître, de manière de plus en plus claire, c'est que l' OL est en surendettement. Sans apport de cash à court terme (par un acquéreur ou un partenaire financier), le club va devoir drastiquement réduire son train de vie. Ça risque d'être les soldes au mercato d'hiver… », a-t-il fait savoir le confrère sur Twitter.

Les joueurs succeptibles de rapporter gros en cas de transfert sont : Moussa Dembélé, Houssem Aouar, Maxence Caqueret ou encore Tetê. En plus des jeunes et prometteurs Malo Gusto (19 ans) et Castello Lukeba (20 ans), très convoités en ce moment.