OL Mercato : Après Aouar, la Juventus fonce sur un autre Baby-Gone

Publié par Ange A. le 27 novembre 2022 à 08:48

L’ OL semble parti pour empocher un joli chèque grâce à une de ses pépites. La Juventus de Turin serait aussi intéressée par ce Baby-Gone.

Le mercato d’hiver de l’Olympique Lyonnais devrait particulièrement être agité. Laurent Blanc espère plus de joueurs d’expérience pour encadrer ses jeunes pousses. Alors que des renforts sont attendus à l’ OL, la direction des Gones s’attend à quelques départs cet hiver. Des éléments en fin de contrat comme Houssem Aouar et Moussa Dembélé sont susceptibles de quitter le navire lyonnais lors de la prochaine fenêtre des transferts. Outre ce le milieu et l’avant-centre lyonnais, Malo Gusto est très courtisé sur le marché des transferts. Le Real Madrid et le Bayern Munich seraient notamment intéressés par le Baby-Gone. Un autre mastodonte européen aurait également coché le nom du jeune latéral de Lyon sur sa short-list.

OL Mercato : Malo Gusto intéresse la Juventus

Tuttosport dévoile un intérêt de la Juventus de Turin pour Malo Gusto. Le journal italien assure que recruter au poste d’arrière droit sera l’une des priorités de la Vieille Dame cet hiver. Bien que sur la short-list des Bianconeri, Malo Gusto ne serait pas leur priorité à ce poste. Le club du Piémont souhaite recruter Joakim Maehle. Le Danois ne sera pas retenu par l’Atalanta Bergame où son contrat expire en 2025. Le défenseur de l’Olympique Lyonnais ne serait donc qu’une simple alternative pour la Juventus. Laquelle aurait aussi coché les noms du Madrilène Alvaro Odriozole et du Romain Rick Karsdorp. N’empêche que la direction de l’ OL peut espérer un joli cet hiver en cas de transfert de Malo Gusto.

Lequel reste convoité par le Real Madrid et le Bayern Munich. Carlo Ancelotti cherche un véritable latéral pour suppléer Dani Carvajal. Le technicien italien jongle souvent avec Lucas Vazquez et Federico Valverde, respectivement ailier et milieu de formation. Encore sous contrat avec son club formateur jusqu’en 2024, Malo Gusto est coté à 15 millions d’euros sur Transfermarkt.