PSG Mercato : Le Paris SG en pole pour recruter Joao Félix !

Publié par Thomas le 07 décembre 2022 à 11:47

En instance de départ à l'Atlético Madrid, le Portugais Joao Félix serait en bonne voie pour rejoindre le PSG, sous l'impulsion de Luis Campos.

L’hiver devrait être agité du côté du Paris Saint-Germain, désireux de renforcer son effectif en vue de la deuxième partie de saison. Avec un choc en Ligue des Champions face au Bayern Munich qui se profile, le club de la capitale souhaite blinder certains postes et gommer les erreurs commises l’été dernier. Pour faire souffler le très sollicité trio Messi-Mbappé-Neymar, le PSG aurait dans son viseur l’international portugais Joao Félix. Et bonne nouvelle, le joueur est plus que jamais sur le départ à l’Atlético Madrid.

PSG Mercato : Félix devrait quitter l’Atlético cet hiver, le Paris SG favori

Actuellement en lice avec la Seleçao en Coupe du monde, Joao Félix pourrait être la grande animation du prochain mercato hivernal. En froid avec sa direction à l’Atlético Madrid, le coéquipier d’Antoine Griezmann a annoncé à son board sa volonté de quitter la capitale espagnole en janvier. Une décision plutôt bien reçue par les Colchoneros qui ont rapidement fixé le prix à payer pour leur joyau, à savoir 140 millions d’euros. Hier, la presse ibérique évoquait un rapprochement significatif d’Aston Villa pour enrôler le joueur de 23 ans, néanmoins, l’équipe britannique se serait faite devancer par le PSG ces dernières heures.

Comme le révèle Matteo Moretto ce mercredi, le Paris SG serait le club le plus avancé à l’heure actuelle pour récupérer Joao Félix après le Mondial. Le journaliste indique que l’agent du Portugais, Jorge Mendes, serait en bonne relation avec son compatriote Luis Campos, directeur du recrutement chez les Rouge et Bleu. Le club parisien pourrait ainsi devancer la concurrence dans ce sulfureux dossier, où se sont positionnés des clubs comme Chelsea, Arsenal, Manchester United ou encore le Bayern Munich.

Hier soir, après la victoire des siens 6-1 contre la Suisse, Joao Félix avait lancé une petite pique à son entraîneur Diego Simeone, au sujet de son utilisation chez les Rojiblancos. "La manière de jouer ici (Portugal) et en club est vraiment différent. Quand les conditions sont favorables, les choses vont mieux", a glissé le double passeur décisif hier soir.