RC Strasbourg Mercato : Une superbe nouvelle tombe au RCSA

07 décembre 2022

Pour sortir le RC Strasbourg de la zone rouge, le président du club fait confiance à Julien Stéphan, et promet de renforcer son équipe cet hiver.

Le RC Strasbourg est 19e de Ligue 1 et relégable en Ligue 2, après 15 journées de championnat. Malgré cela, le président du club alsacien a décidé de maintenir l’entraîneur Julien Stéphan à son poste. Marc Keller fait confiance au jeune technicien pour sortir son équipe de la zone de relégation, pendant la deuxième moitié de saison. « Les résultats sont décevants et insuffisants. Mais on a la volonté de s’en sortir avec Julien Stéphan. C’est lui, le responsable technique, c’est à lui de trouver les solutions pour améliorer les choses. Mais il n’est pas seul. Tout le monde au club doit tirer dans le même sens », a-t-il justifié, dans une interview avec Dernières Nouvelles d’Alsace. Le coach du RCSA est donc un privilégié, car 7 entraîneurs de Ligue 1 ont été limogés avant la mi-saison.

RC Strasbourg Mercato : Marc Keller confirme des renforts au RCSA

Pour aider Julien Stéphan et son équipe à remonter la pente, le président du RCSA va renforcer le groupe strasbourgeois lors du mercato hivernal. Il a même ciblé des postes précis. « Nous sommes convaincus que nous avons un très bon groupe. Mais nous voulons procéder à de petits réajustements sur un ou deux postes, notamment les excentrés offensifs, voire défensifs », a assuré Marc Keller, dans des propos rapportés par L’Équipe. Une bonne nouvelle pour Julien Stéphan qui avait réclamé des renforts : « En 4-4-2, on a besoin de joueurs bien particuliers, à des postes bien précis. »

Dans l’attente de nouveaux joueurs, le RC Strasbourg a renforcé son staff technique en engageant Arthur Hochedé, préparateur physique, d’après Alsa'Sports. À noter que les Bleu et Blanc reprendront le championnat par un gros match contre le PSG, au Parc des Princes, le 28 décembre à 21h. Ils recevront ensuite l’ESTAC, le 2 janvier 2023, à l'occasion de la 17e journée de Ligue 1.