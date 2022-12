Coupe du Monde : Héros du Maroc, Yassine Bounou savoure

Publié par Jules le 07 décembre 2022 à 16:30

Hier, le Maroc s'est imposé face à l'Espagne en huitième de finale après une séance de tirs au but historique durant laquelle Yassine Bounou s'est illustré.

C'est un succès historique pour le Maroc qui a réussi à déjouer les plans de la Roja pour se hisser en quart de finale de cette Coupe du monde 2022 au Qatar. Une victoire retentissante dans laquelle Yassine Bounou a joué un rôle très important en arrêtant deux penaltys. Malgré ses exploits, le portier du FC Séville est resté plutôt modeste et a tenu à féliciter l'ensemble de l'équipe pour la performance de mardi. Interrogé après le match, Yassine Bounou ne s'est pas enflammé, mais n'a pas non plus caché sa joie de voir le Maroc se qualifier pour la suite du Mondial. "Vous connaissez les penaltys, c’est un petit peu d’intuition, un petit peu de chance, avoue le portier marocain. On l’a emporté, c’est le plus important. Chapeau à toute l’équipe, ils ont fait le job, c’était incroyable."

Coupe du monde : Un quart de finale compliqué se profile pour le Maroc

Mais la route est loin d'être terminée pour le Maroc qui pourrait rentrer dans l'histoire et devenir la première nation africaine à atteindre les demi-finales d'une Coupe du monde. Pour ce faire, il faudra se débarrasser du Portugal, qui s'est illustré contre la Suisse mardi soir (6-1). Pour tenter de créer l'exploit à nouveau, le gardien du Maroc veut s'isoler et rester dans sa bulle, pour se préparer au mieux. "On va essayer d’éviter l’entourage, de rester concentré sur soi-même, sur son job, sa récupération. Et puis affronter le prochain match avec cette envie, ce plaisir qu’on voit dans les yeux de tous les joueurs."

Où regarder Maroc-Portugal ?

Le prochain match du Maroc sera un quart de finale qui oppose les Lions de l'Atlas au Portugal. La rencontre aura lieu ce samedi 10 décembre à partir de 16h et sera diffusée sur TF1 et Bein Sport 1.