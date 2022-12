PSG Mercato : Hakimi pourrait offrir une signature XXL au Paris SG

Publié par Thomas le 27 décembre 2022 à 12:57

Toujours à l'affut des bons plans sur le mercato, le PSG pourrait enrôler l'un des joueurs stars du Mondial, bien aidé par Achraf Hakimi.

La trêve internationale à peine terminée, le Paris Saint-Germain entame déjà sa campagne de recrutement et compte bien s’inspirer du Mondial au Qatar pour réaliser ses futures emplettes. Comme tous les quatre ans, la Coupe du monde a réservé son lot de surprises notamment avec des joueurs qui se sont révélés lors de la compétition. Parmi eux, Sofyan Amrabat fait sans nul doute partie des plus convoités. Le milieu de la Fiorentina, auteur de performances XXL avec le Maroc, est entré dans le viseur de plusieurs grandes écuries européennes dont le PSG, qui travaille secrètement pour l’enrôler cet hiver.

Mais si la course s’annonce rude, le PSG peut s’appuyer sur un atout de choix, son latéral droit Achraf Hakimi. Coéquipier en sélection et ami de Sofyan Amrabat, le joueur de 24 ans serait un élément clé dans le dossier et pourrait tout simplement permettre aux Rouge et Bleu de griller la concurrence.

PSG Mercato : Après Mbappé, Hakimi joue les intermédiaires avec Amrabat

D’après les informations du média TuttoMercatoWeb, le Paris Saint-Germain serait en bonne voie dans le dossier menant au milieu marocain. Sous contrat jusqu’en juin 2024 chez la Viola, le milieu de 26 ans est attendu cet hiver pour rejoindre un top club européen. Si Liverpool ou encore Tottenham le suivent avec intérêt, le PSG pourrait rafler la mise en proposant un contrat défiant toute concurrence au joueur ainsi qu’une offre importante au club florentin qui, pour rappel, a fixé le prix d’Amrabat à 25 millions d’euros.

D’après la source, Achraf Hakimi ferait le forcing auprès de son coéquipier en sélection pour qu’il choisisse la capitale française cet hiver. Kylian Mbappé, qui dispose d’un droit de regard sur le mercato parisien, ferait également son possible pour recruter le natif de Huizen au PSG. Pour rappel, le latéral marocain avait déjà joué un grand rôle dans la prolongation de son ami Kylian Mbappé en mai dernier au Paris SG.