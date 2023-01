Stade Rennais Mercato : Sofiane Boufal, un pari à jouer pour le SRFC ?

Publié par Timothy le 05 janvier 2023 à 19:21

Après la grave blessure de Martin Terrier au genou, lundi soir, le Stade Rennais pourrait parier sur Sofiane Boufal pour compenser son indisponibilité.

Lundi soir, à la 30e minute de jeu, le cœur des supporters du Stade Rennais s'est subitement arrêté. L'attaquant phare du SRFC, Martin Terrier, se tord de douleur. Le banc s'agite, la civière est déployée. Buteur 25 minutes plus tôt face à l'OGC Nice, dans l'enceinte du Roazhon Park, Martin Terrier est touché au genou droit. Deux jours plus tard, le constat est sans appel : rupture des ligaments croisés et saison terminée. Une opération est envisagée prochainement.

Stade Rennais : Bruno Genesio privilégie la solution en interne

Pour compenser son absence à son poste, plusieurs options s'offrent à Bruno Genesio : Jérémy Doku, Kamaldeen Sulemana ou encore Désiré Doué. L'entraîneur du Stade Rennais privilégie la solution en interne à ce stade. L'international belge de 20 ans, Jérémy Doku, fait figure de favori. Mais ses blessures à répétition depuis un an et demi ne rassurent pas. L'ancien chroniqueur du Canal Football Club, Pierre Ménès, n'a pas été tendre avec le jeune attaquant. "Il faut reconnaître que quand vous remplacez Martin Terrier par Doku, vous ne gagnez pas au change. Parce que Doku, c’est l’homme qui, depuis qu’il est a Rennes, a la tête dans le guidon et qui dribble sans aucune jugeote. Ce joueur m’insupporte."

L'option Matthis Abline aurait pu être envisagée, mais le jeune joueur a été prêté à l'AJ Auxerre une heure et demi avant la blessure de Martin Terrier. « Il y a des joueurs qui sont là, qui n’ont pas eu beaucoup de temps de jeu ces derniers temps et qui auront la possibilité de se montrer », a relativisé Bruno Genesio en conférence d'après-match, avant de statuer : « Remplacer Martin, c’est impossible. »

SRFC Mercato : Sofiane Boufal, une piste à envisager pour Florian Maurice ?

Une piste en Ligue 1 pourrait cependant être étudiée par les dirigeants du Stade Rennais. Auteur d'une Coupe du monde au Qatar aboutie avec le Maroc, Sofiane Boufal, est forcément sous le feu des projecteurs depuis son retour à Angers, tout comme son coéquipier Azzedine Ounahi, dans le viseur de l'OM, Naples et Leicester.

D'autant que l'histoire entre Sofiane Boufal et Angers SCO est loin d'être au beau fixe. L'ancien ailier gauche du LOSC et de Southampton aurait d'ores et déjà reçu deux offres de clubs du Moyen-Orient, mais aucune en provenance d'Europe. Sous contrat jusqu'en 2024, Boufal était revenu à Angers, son club formateur, en octobre 2020. Récemment, il a effacé toutes mentions du SCO d'Angers sur ses réseaux sociaux, ouvrant la porte à un départ lors de ce mercato hivernal. Le Stade Rennais pourrait-il en profiter ? Nul doute que Florian Maurice, à l'affut de nouveaux talents à intégrer l'effectif du SRFC, garde son nom et ses prestations dans un coin de sa tête. À l'heure actuelle, Sofiane Boufal est évalué 10 millions d'euros sur Transfermarkt.