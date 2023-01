Angers SCO Mercato : Sofiane Boufal dispose d'un bon de sortie

Publié par Jules le 30 janvier 2023 à 10:35

Après de belles prestations avec le Maroc lors de la Coupe du monde 2022 au Qatar, Sofiane Boufal pourrait quitter Angers SCO dès cet hiver.

Malgré son statut de titulaire indiscutable à Angers SCO, Sofiane Boufal pourrait bel et bien quitter le club dans les derniers instants du mercato hivernal. En effet, le joueur marocain est très courtisé et n'a pas participé à la défaite du SCO contre le Stade Brestois (4-0) dimanche après-midi. Autant d'indices qui semblent indiquer que l'ancien joueur du LOSC pourrait s'envoler avant la fin du mercato hivernal, et permettre au club angevin de récupérer un peu d'argent avec son transfert.

Tandis que le SCO a déjà validé le départ d'Azzedine Ounahi en direction de l' OM en cette fin de mercato, Sofiane Boufal pourrait suivre son exemple et quitter le club. Ces dernières semaines, plusieurs écuries semblaient intéressées par le profil de l'international marocain, notamment le Stade Rennais. Mais comme le club breton a récemment acté l'arrivée de Karl Toko-Ekambi, l'attaquant angevin devra peut-être trouver une autre porte de sortie, alors que son contrat avec Angers SCO court jusqu'en juin 2024.

Angers SCO Mercato : Abdelaziz Bouhazama confirme le départ de Sofiane Boufal

Interrogé au micro de Prime Video sur le possible départ de Sofiane Boufal dans les derniers jours du mercato hivernal, Abdelaziz Bouhazama, l'entraîneur d'Angers SCO, a confirmé que la porte était ouverte pour la vente de l'international marocain. "Il se peut qu’il nous quitte. On ne prend pas de risque. Je préfère avoir des joueurs à 100%", a confirmé Abdelaziz Bouhazama.

La porte est donc ouverte, et Angers ne fera rien pour retenir Sofiane Boufal si une équipe tape à la porte avant demain soir. Reste désormais à voir qui pourrait récupérer l'attaquant du SCO, alors que de nombreux clubs ont déjà bouclé leur mercato hivernal.