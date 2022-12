Coupe du monde : Un nouveau sélectionneur signe en Espagne !

Publié par Enzo Vidy le 08 décembre 2022 à 14:37

Malgré son amour déclaré pour l'Espagne après l'élimination face au Maroc, Luis Enrique a pris la porte ce jeudi. Un nouveau sélectionneur a pris sa place.

À la tête de la sélection espagnole depuis 2018, Luis Enrique n'a pas survécu à l'élimination de la Roja face au Maroc mardi soir. Déterminés à aller chercher une deuxième Coupe du monde après 2010, les Espagnols sont tombés de très haut après la défaite aux tirs au but. Rapidement, l'ancien technicien du Barça a réagi à cette terrible désillusion. Après des excuses pour le peuple espagnol, Luis Enrique avait laissé planer le doute sur son futur avec la Roja.

"Mon contrat va expirer, mais je me sens bien dans l'équipe nationale, avec la Fédération et le président. Si cela ne tenait qu'à eux, je resterais ici toute ma vie. Mais ce n'est pas le cas. Je dois réfléchir calmement à ce qui est le mieux non seulement pour moi mais aussi pour l'équipe nationale." Depuis mercredi soir, des noms de potentiels successeurs ont été dévoilés par les médias espagnol, alors que Luis Enrique était toujours le sélectionneur de l'Espagne. Mais ce jeudi, la fédération espagnole a pris une décision radicale concernant l'ancien coach de l'AS Rome. En effet, après quatre années passées à la tête de la Roja, Luis Enrique a été démis de ses fonctions.

Coupe du monde : Espagne, Luis de la Fuente est le nouveau sélectionneur

Entraîneur des Espoirs depuis 2018, Luis de la Fuente est officiellement le nouveau sélectionneur de l'Espagne. Quelques heures après avoir annoncé le départ de Luis Enrique, la fédération espagnole a annoncé la nouvelle concernant l'entraîneur de 61 ans. Il aura la lourde tâche de reconstruire une équipe d'Espagne qui restera marquée pendant un long moment par cette nouvelle élimination prématurée en Coupe du monde. D'après L'Équipe, la durée du contrat de Luis de la Fuente n'a pas été précisée, mais le technicien espagnol sera bien présent lors des matchs de qualification pour l'Euro 2024 qui se tiendront en mars prochain.