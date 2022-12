Coupe du monde : Portugal, Cristiano Ronaldo sort du silence

Publié par Enzo Vidy le 08 décembre 2022 à 16:40

Après les différentes rumeurs qui circulent depuis ce jeudi, le capitaine du Portugal, Cristiano Ronaldo, est sorti du silence.

Depuis mardi soir, Cristiano Ronaldo ne cesse d'agiter la toile. Relégué sur le banc contre la Nati, Cristiano Ronaldo est rentré à un quart d'heure de la fin du match sans parvenir à marquer. À l'issue de la victoire 6-1 des Portugais, Fernando Santos avait affirmé que tout allait bien avec le quintuple Ballon d'Or. "Cristiano et Ramos sont des joueurs différents. Il n'y a pas de problème avec le capitaine de l'équipe nationale. Nous sommes amis depuis de nombreuses années. Il a donné l'exemple d'un capitaine."

Mais ce jeudi, le média espagnol Record a déclaré que CR7 était très frustré de ne pas avoir démarré face à la Suisse, et aurait même eu l'intention de laisser tomber la suite du Mondial avec ses coéquipiers. Rapidement, cette information a fait le tour du monde, et la fédération portugaise a publié un communiqué cinglant pour prendre la défense de son joueur, à deux jours du quart de finale contre le Maroc. "Cristiano Ronaldo se construit chaque jour un palmarès unique au service de l'équipe nationale et du pays, qui se doit d'être respecté et qui atteste d'un degré d'engagement indéniable envers l'équipe nationale." Face à cette agitation autour de la star portugaise, le principal intéressé s'est exprimé sur ses réseaux sociaux.

Coupe du monde : Portugal, Cristiano Ronaldo a réagi sur son compte Instagram

Face à l'ampleur qu'a prise l'information du média espagnol, Cristiano Ronaldo a décidé de prendre la parole ce jeudi après-midi dans un long message posté sur son compte Instagram. "Un groupe trop uni pour être brisé par des forces extérieures. Une nation trop courageuse pour être intimidée par un adversaire. Une équipe au vrai sens du terme, qui se bat pour le rêve jusqu'à la fin ! Faites un acte de foi avec nous ! Allez le Portugal !"

Des déclarations perçues comme une sorte de démenti de la part du capitaine portugais qui ne cesse de faire parler de lui ces derniers mois. Cependant, cela ne devrait pas suffire à éteindre la polémique, et en cas de non-titularisation samedi prochain face au Maroc, Cristiano Ronaldo sera de nouveau au centre des débats.