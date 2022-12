Angers SCO Mercato : Sofiane Boufal se dirige vers la Turquie

Publié par Jules le 09 décembre 2022 à 16:15

Actuellement dernier de Ligue 1, Angers SCO doit vite renouer avec le succès. Mais il pourrait voir Sofiane Boufal quitter le club.

Le début de saison est loin d'être évident pour Angers SCO. Alors que Gérald Baticle a été mis à pied au sein du club angevin, le club traverse une période très difficile d'un point de vue sportif. Avant la trêve internationale liée à la Coupe du monde, le SCO s'est incliné face au LOSC, pour la 7e fois consécutive en championnat. Une situation qu'il va falloir résoudre très rapidement pour s'éviter une saison cauchemardesque.

En plus de cela, quelques Angevins vont revenir de la Coupe du monde. Deux joueurs d'Angers sont encore engagés dans la compétition avec le Maroc, il s'agit d'Azzedine Ounahi et de Sofiane Boufal. Tandis que le SCO était parvenu à retenir le premier, malgré l'intérêt prononcé du LOSC, l'avenir du second est beaucoup plus incertain, alors qu'il reste seulement un an et demi de contrat à l'attaquant de 29 ans passé par Southampton.

Angers SCO Mercato : Sofiane Boufal intéresse un club turc

À en croire les informations du média turc Sabah Spor, le joueur d'Angers ne laisserait pas insensible la Turquie. En effet, le site d'actualités sportives affirme que l'un des grands clubs stambouliotes, le Galatasaray, garderait un oeil sur Sofiane Boufal. Le club turc pourrait passer à l'acte dès le mercato hivernal pour faire de l'Angevin l'une des recrues phares de son prochain volet des transferts.

Même si Angers pourrait tirer une belle somme d'une vente potentielle de Sofiane Boufal, cela priverait le SCO de l'un de ses meilleurs joueurs pour l'opération maintien. Déjà auteur de 3 buts et 3 passes décisives en 11 matchs depuis le début de saison, il est l'un des hommes forts du club depuis plusieurs saisons et son expérience, ainsi que son talent, apportent beaucoup aux Scoïstes.