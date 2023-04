Publié par Enzo Vidy le 14 avril 2023 à 21:40

Récemment transféré au club d'Al-Rayyan SC en provenance d'Angers SCO, Sofiane Boufal n'a pas manqué de déclaré sa flamme au FC Barcelone.

C'était l'une des révélations de la dernière Coupe du monde, à l'image de son pays. Sofiane Boufal, ancien joueur d'Angers SCO, évolue aujourd'hui dans le club d'Al-Rayyan au Qatar, une équipe qu'il a rejoint le 31 janvier dernier, lors de la dernière journée du mercato hivernal. Avant cela, l'ailier marocain a connu un début de saison plutôt prometteur avec le SCO, avec 3 buts inscrits et 3 passes décisives délivrées.

Mais c'est surtout lors du Mondial 2022 que Sofiane Boufal est parvenu à confirmer tous les espoirs placés en lui depuis plusieurs années. Avec le Maroc, l'attaquant de 29 ans a tout simplement rayonné sous les ordres de Walid Regragui, avec deux buts inscrits lors de l'incroyable parcours des Lions de l'Atlas qui s'est arrêté en demi-finale face à l'Equipe de France.

Derrière, plusieurs clubs européens ont manifesté leur intérêt pour Sofiane Boufal, mais c'est finalement le club d'Al-Rayyan SC qui a été choisi par ce dernier. Néanmoins, l'ailier marocain ne manque pas d'ambition, et a récemment déclaré sa flamme au FC Barcelone.

FC Barcelone Mercato : L'appel du pied de Sofiane Boufal au Barça

Dans des propos accordés à Alkass Channel, Sofiane Boufal est revenu sur la victoire du Maroc aux tirs au but face au Portugal, et n'a pas manqué de faire une belle déclaration d'amour au FC Barcelone, tout en adressant une pique à Cristiano Ronaldo. "Avec tout le respect que j'ai pour Cristiano Ronaldo, j'ai plus aimé le voir pleurer pendant le Mondial que nous voir pleurer. Je préfère Leo Messi à Ronaldo et le club pour lequel je veux jouer est Barcelone."

Une interview qui ressemble fortement à un appel du pied de la part de l'ancien angevin, qui va déjà devoir faire ses preuves avec son nouveau club avant de rêver du Barça. Depuis son arrivée au Qatar, Sofiane Boufal n'a disputé que 3 matches pour un seul petit but inscrit.