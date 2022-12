Real Madrid Mercato : Le Real insiste pour un prodige argentin

Publié par Thomas G. le 10 décembre 2022 à 03:02

Soucieux de préparer la sucession de Luka Modric, le Real Madrid souhaiterait recruter un milieu argentin qui affole l'Europe.

Le Real Madrid devrait être l’un des clubs à surveiller lors du prochain mercato estival. Les Merengues souhaiteraient solidifier leur ligne défensive et préparer la succession de Luka Modric. Dans cette optique, le Real Madrid pourrait recruter un ou plusieurs défenseurs et un milieu de terrain. Il s’active en coulisse et les pistes se multiplient. En défense, le Real serait intéressé par Alphonso Davies et Pedro Porro. Dans le même temps, il aurait coché le nom de l’international argentin Enzo Fernandez pour renforcer le milieu de terrain.

Selon les informations du média portugais O Jogo, le dossier a pris une nouvelle tournure cette semaine. Le Real Madrid aurait pris contact avec l’agent d’Enzo Fernandez pour se renseigner sur sa situation. Les Merengues souhaiteraient prendre de l’avance dans ce dossier pour éviter une surenchère avec Manchester United et le Barça qui sont également intéressés. Cette saison, l'ancien prodige de River Plate impressionne avec Benfica et ses récentes performances lui ont permis de s’imposer en tant que titulaire en sélection. L’international argentin a notamment contribué à la qualification de l’Argentine en 8e de finale de la Coupe du monde en marquant le deuxième but face au Mexique. Depuis le début du Mondial, la cote d’Enzo Fernandez a grimpé en flèche et Benfica réclamerait 80 millions d’euros pour le laisser partir cet été.

Real Madrid Mercato : Le Real pourrait faire un gros coup après la Coupe du monde

Les dirigeants du Real Madrid profitent de la Coupe du monde pour préparer le mercato hivernal. Les Merengues pourraient ainsi tenter un gros coup après le mondial. L’une des révélations de la compétition, Cody Gakpo, est notamment dans le viseur des Madrilènes. Le Real Madrid pourrait transmettre une offre pour l’attaquant néerlandais de 23 ans dans les prochaines semaines. Les Merengues souhaiteraient boucler rapidement ce dossier et le PSV Eindhoven pourrait accepter une offre comprise entre 60 et 65 millions d’euros.