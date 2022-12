Real Madrid Mercato : Le Real réactive la piste d'un prodige espagnol

Publié par Thomas G. le 07 décembre 2022 à 14:00

Soucieux de se renforcer pour solidifier la défense, le Real Madrid souhaiterait s'attacher les services d'un prodige espagnol.

Les dirigeants du Real Madrid ont de grands projets pour 2023 et les Merengues veulent renforcer leur ligne défensive. Avant la trêve, la défense du Real avait été décriée et certains joueurs comme Ferland Mendy et Dani Carvajal avaient été pointés du doigt. Les Madrilènes souhaiteraient enrayer cette mauvaise dynamique en recrutant un nouveau défenseur lors du mercato hivernal.

Selon les informations de l’insider turc, Ekrem Konur, le Real Madrid a repris contact avec l’entourage de Pedro Porro. Le latéral espagnol de 23 ans est un titulaire indiscutable au Sporting Portugal et ses qualités plaisent au staff du Real. Le latéral espagnol est considéré comme l’un des meilleurs défenseur du championnat portugais. Les Merengues pourraient passer à l’action dans les prochaines semaines pour le défenseur qui est également pisté par le FC Barcelone et Manchester United. Les Madrilènes devront néanmoins débourser 30 millions d’euros pour enrôler Pedro Porro. L’espoir espagnol verrait d’un bon œil un retour dans son pays natal pour se rapprocher de la sélection. Après avoir manqué la Coupe du monde au Qatar, Pedro Porro veut intégrer le groupe de Luis Enrique avant l’Euro 2024.

Real Madrid Mercato : Le Real met en place une nouvelle stratégie

Les dirigeants du Real Madrid souhaiteraient rajeunir l’effectif de Carlo Ancelotti lors des deux prochains mercato. Un an après l’arrivée d’Aurélien Tchouaméni (22 ans), de nouveaux joueurs prometteurs pourraient débarquer au sein de la Casa Blanca. Le jeune espoir espagnol Pedro Porro fait partie des pistes en défense, en parallèle, le Real souhaite également recruter deux joueurs offensifs.

Les Merengues sont toujours favoris dans la course à la signature du prodige brésilien Endrick (16 ans). Dans le même temps, la priorité du Real Madrid lors du prochain mercato estival est Jude Bellingham (19 ans). L'objectif des Merengues est de redémarrer un nouveau cycle pour continuer à dominer le football mondial avec ce rajeunissment de l'effectif.