Toulouse FC : Une nouvelle absence de taille pour le TFC

Publié par Jules le 09 décembre 2022 à 17:15

Actuellement 12e place de Ligue 1, le Toulouse FC n'est qu'à 3 points de la zone rouge et est encore loin d'avoir assuré son maintien dans l'élite.

La trêve internationale est tombée à pic pour le Toulouse FC. Après un début de saison plutôt intéressant, les Violets se sont un peu effondrés sur eux-mêmes et ont perdu beaucoup de points lors des derniers matchs de championnat. En effet, sur les quatre dernières rencontres de Ligue 1, le Téfécé s'est incliné à trois reprises contre Rennes, Monaco et Lens, et a concédé le match nul face à Strasbourg, une équipe qui est pourtant en grande difficulté cette année, en témoigne la 19e place occupée par le RCSA.

En plus de cela, les ennuis ne semblent pas lâcher le TFC. Alors qu'un adjoint à dû être licencié, puis remplacé dans la foulée par la direction du club, le Toulouse FC connaît également des problèmes au niveau des blessures. Ces dernières semaines, deux joueurs ont dû être opérés d'une pubalgie et vont donc manquer plusieurs semaines de compétition, et il s'agit de Theocharis Tsingaras et Denis Genreau. Récemment, un nouveau nom se serait ajouté à la liste.

Toulouse FC : Mikkel Desler lui aussi victime d'une pubalgie

À en croire les informations révélées par La Dépêche du Midi, Mikkel Desler va lui aussi être opéré d'une pubalgie dans les prochains jours. Il s'agit donc du troisième joueur du Toulouse FC victime de ce type de douleur. Une nouvelle inquiétante d'autant que, contrairement aux deux autres, Desler est un titulaire indiscutable du Téfécé sur le couloir droit et pourrait beaucoup manquer à son entraîneur, Philippe Montanier, dans les prochaines semaines.

Mikkel Desler devrait être absent pendant les deux prochains mois avec le Toulouse FC, tandis que, de son côté, le club songerait à recruter un renfort supplémentaire à ce poste, comme le confirme Philippe Montanier, le coach du TFC, qui affirme qu'il va y "avoir une réflexion autour de ça avec le président".