RC Lens : Mondial, une promesse anglaise du Racing félicite Mbappé

Publié par Dylan le 11 décembre 2022 à 10:59

Après la qualification de l'Équipe de France face à l'Angleterre, un espoir anglais du RC Lens n'a pas été rancunier envers Kylian Mbappé.

L'Equipe de France est toujours en course pour une troisième étoile. Face à l'Angleterre, les hommes de Didier Deschamps ont plié mais n'ont pas rompu. Dominateurs en première période puis dominés en seconde, ils ont eu quelques sueurs froides dont la plus grosse aura été le penalty manqué de Harry Kane en fin de match. Finalement, les Bleus l'ont emporté 2-1 grâce à des buts d'Aurélien Tchouaméni et Olivier Giroud, qui a fêté son 53ème but sous le maillot tricolore.

Un scénario qui fait forcément le bonheur des uns mais aussi le malheur des autres. Ici, on parle évidemment des Anglais et notamment de ceux qui ont côtoyé notre Ligue 1. Parmi eux, un ancien du RC Lens, bien connu pour avoir été confondu à l'époque avec un certain Kylian Mbappé : Taylor Moore. Formé dans le Nord, il n'aura passé qu'une saison avec les Sang-et-Or mais n'a jamais oublié son aventure en France. Ce qui devrait faire sourire les supporters lensois qui vivent actuellement un mercato agité.

Ancien du RC Lens, Taylor Moore n'est pas rancunier envers Kylian Mbappé

Samedi soir, Taylor Moore a ressorti un vieil épisode du placard. Celui de sa comparaison avec Kylian Mbappé le 21 mai 2016, jour de la finale de la Coupe Gambardella au Stade de France. Le RC Lens vient alors de perdre 3-0 face à l'AS Monaco. À la suite de la rencontre, le journaliste de France Télévisions Daniel Lauclair interviewe le futur champion du monde en pensant qu'il s'agit de Taylor Moore.

Une comparaison que n'a visiblement jamais oublié le défenseur de Shrewsbury Town (D3 Anglaise). Sur Twitter, il s'est amusé à y faire référence après la défaite de l'Angleterre : « De toute façon, je suis français » a-t-il lancé, sans rancune envers Kylian Mbappé et les Bleus. Un message qui fera plaisir aux fans du Racing, eux qui n'ont sans doute jamais oublié cet épisode non plus.