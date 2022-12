RC Lens : Une recrue du RCL pourrait jouer face à Nice

Publié par Enzo Vidy le 10 décembre 2022 à 01:32

Arrivé en qualité de joker médical le mois dernier pour remplacer Jimmy Cabot, une recrue du RC Lens pourrait être alignée face à l'OGC Nice.

Le 15 novembre dernier, le RC Lens a officialisé l'arrivée de Julien Le Cardinal en provenance du Paris FC. Latéral droit de métier, le joueur de 25 ans s'est engagé jusqu'en 2025 avec le RCL, contre un chèque de 2,3 millions d'euros. Depuis, il a fait ses débuts avec le maillot Sang et Or pour la reprise de l'entraînement il y a deux semaines.

Récemment interrogé par Le Télégramme, le nouveau joueur lensois est fier de son parcours en tant que footballeur. "Je suis content du parcours que je suis en train de réaliser, même s’il reste encore beaucoup d’étapes à franchir. Je me revois encore lorsque j’étais footballeur amateur, je pense à toutes les galères passées. Si vous m’aviez dit ça, il y a cinq ans, je vous aurai pris pour un fou !" Recruté pour pallier la blessure de Jimmy Cabot, gravement touché au genou, Julien Le Cardinal a affirmé que Franck Haise compte bien l'utilisé en tant que piston droit. "À quel poste me voit Franck Haise ? Plutôt piston. Même si le coach sait que je peux aussi jouer dans l’axe."

RC Lens : Julien Le Cardinal titularisé face à l'OGC Nice ?

Si rien n'est encore sûr, voir Julien Le Cardinal démarrer la rencontre face à l'OGC Nice le 29 décembre prochain est une possibilité. Jimmy Cabot n'est pas encore complètement remis de sa grave blessure au genou, et Przemyslaw Frankowski vient tout juste de terminer son parcours avec la Pologne en Coupe du monde.

Le piston droit polonais va avoir droit à quelques jours de vacances, et ne sera pas présent tout de suite pour le reste de la préparation aux côtés de ses coéquipiers Sang et Or. Dans ce cas, Franck Haise devrait faire confiance à sa nouvelle recrue qui fait bonne impression depuis la reprise de l'entraînement avec ses nouveaux partenaires.