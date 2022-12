OL : Le premier constat de Blanc après la victoire contre Liverpool

Publié par Dylan le 11 décembre 2022 à 18:46

L'entraîneur de l'OL, Laurent Blanc, devrait être satisfait de la performance de son équipe. Victoire 3-1 contre le Liverpool de Jürgen Klopp.

Le match parfait de l'Olympique Lyonnais? Face à la presse, l'entraîneur du club Laurent Blanc était assez pessimiste quant à l'issue de la rencontre face à Liverpool. Un match qui comptait pour la Dubaï Super Cup, une compétition amicale bâtie pour préparer les équipes avant la reprise fin décembre. Mohamed Salah, Roberto Firmino, Andrew Robertson ou encore Joe Gomez étaient tous titulaires côté Liverpool, mais il n'en a rien été.

Contre toute attente, les Gones se sont imposés au courage sur le score de 3-1. Une victoire acquise grâce à un doublé d'Alexandre Lacazette et un but de Bradley Barcola. L'équipe de Laurent Blanc a également remporté la séance de tirs aux buts, intégrée après le match peu importe le résultat, sur le score de 5-3. C'est le défenseur central Damien Da Silva qui a transformé le dernier penalty pour l'OL.

Rayan Cherki a marqué des points avec l'OL

Durant la rencontre, plusieurs joueurs se sont fait remarquer du côté de l'Olympique Lyonnais. Alexandre Lacazette, évidemment, mais aussi d'autres qui n'étaient pas forcément attendus. C'est le cas de Rayan Cherki, peu utilisé par Laurent Blanc en Ligue 1 (30 minutes disputées en 5 matchs). L'ailier de 19 ans s'est montré très remuant durant la rencontre. Le joueur se rattrapera même de sa panenka ratée contre Arsenal en convertissant son tir au but face à Liverpool.

Pour le journaliste de L'Equipe Hervé Penot, il a fait une énorme prestation tout comme son équipe : « Belle performance de l'OL face à Liverpool 3-1. Ça reste un amical mais beaucoup d’engagement, excellent état d’esprit. Et de la qualité aussi. Et Cherki s’est rattrapé de sa panenka. Grosse grosse entrée… » a-t-il écrit sur son compte Twitter après le match. De son côté, Laurent Blanc a également salué la performance de l'OL : « C'est beaucoup mieux aujourd'hui. (…) Je n'ai pas aimé le début de match, on n'est pas encore totalement au point. On a bien répondu physiquement, c'est une bonne nouvelle. Il y a encore une charge de travail à faire ». C'est Sochaux qui attend désormais les Rhodaniens pour un nouveau match amical le 17 décembre.