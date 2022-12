OL : Après Arsenal, Laurent Blanc craint le pire contre Liverpool

Publié par Dylan le 11 décembre 2022 à 12:59

Malgré l'absence de Luis Diaz, l'attaquant colombien de Liverpool, l'entraîneur de l'OL Laurent Blanc craint la force de frappe des Reds.

L'Olympique Lyonnais a bien du mal à retrouver le sourire. Le club n'a toujours pas été vendu à John Textor et les résultats sont en dent de scie, que ce soit en préparation ou en championnat. Lyon est huitième de la Ligue 1, à 10 longueurs de la troisième place occupée par le Stade Rennais. La direction, emmenée par le président Jean-Michel Aulas espère trouver le remède miracle pour se sortir de l'impasse.

Sous la houlette de Laurent Blanc, l'OL reste tout de même sur une série positive de 3 victoires sur les 4 derniers matchs dans l'élite. Un bilan qu'il ne faut pas oublier alors que les Gones ont été sèchement battus en match amical contre Arsenal (0-3) jeudi. Face à cette déroute, le coach des Rhodaniens a appelé au calme, demandant du temps pour construire une équipe solide et compétitive pour la suite de la saison.

Laurent Blanc craint une correction de Liverpool contre l'OL

Parlant déjà d'un chantier à poursuivre après la défaite contre Arsenal, Laurent Blanc est loin d'être optimiste en vue du match face à Liverpool dimanche. Si Luis Diaz, l'attaquant colombien des Reds devrait déclarer forfait à cause d'une rechute de sa blessure au genou, cela n'empêche pas le coach des Gones de craindre une correction. « Liverpool, on va payer mais on a choisi » a néanmoins concédé le champion du monde 1998 avec l'Équipe de France.

Mohamed Salah, Roberto Firmino, Thiago, James Milner ou encore Andrew Robertson devraient tous être présents pour affronter l'Olympique Lyonnais ce dimanche. Le rendez-vous est fixé à 15h et se déroulera dans le cadre de la Dubaï Super Cup. Pour rappel, une séance de tirs aux buts sera intégrée peu importe le résultat du match. Les coéquipiers d'Alexandre Lacazette s’envoleront ensuite pour Lyon dès lundi matin.