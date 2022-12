OM Mercato : Angers lâche une première réponse pour Ounahi

Publié par Ange A. le 12 décembre 2022 à 06:16

Présenté comme un courtisan d’Azzedine Ounahi, l’ OM a reçu un message de Saïd Chabane concernant l’avenir du milieu marocain.

Quatrième du championnat à la trêve, l’Olympique de Marseille va encore se renforcer au mercato d’hiver. Avec le Mondial en cours, les cibles ne manquent pas sur la short-list des scouts de l’ OM. Azzedine Ounaho est présenté comme l’une des cibles du prochain mercato de Marseille. Le milieu de terrain marocain réalise une bonne Coupe du monde et ne devrait pas manquer d’offre cet hiver. Le LOSC avait déjà tenté de le recruter sans succès cet été comme l’a révélé Olivier Létang. Le président lillois a assuré dans les colonnes de L’Équipe que l’Angers SCO s’est montré ferme pour son international marocain. À la suite du dirigeant lillois, le président du SCO a adressé un message clair à tous les courtisans de ses pépites marocaines Ounahi et Boufal.

OM Mercato : Longoria reçoit une bonne nouvelle d’Angers pour Ounahi

Saïd Chabane est ouvert au transfert d’Azzedine Ounahi. Invité de RMC Sport, le président angevin a ouvert la porte à ses deux milieux marocains. Lesquels pourraient quitter le club de l’Anjou dès cet hiver ou au terme de la saison. Une surprise tant le SCO occupe la dernière place en championnat et pourrait avoir besoin de ses forces vives pour remonter la pente à la reprise. « Je me dis qu’en juin ils vont partir, ou en janvier aussi. On se prépare à tout », a lâché le responsable angevin concernant ses deux Mondialistes.

Cette sortie a donc de quoi ravir la direction de Marseille. Mais l’ OM devra se frotter à la concurrence pour boucler le transfert d’Ounahi. Fichajes a récemment révélé un intérêt du FC Séville. Le club andalou est désormais entraîné Jorge Sampaoli. Le technicien argentin voudrait aussi débarrasser le club phocéen de Gerson, poussé vers la sortie par Igor Tudor.