Real Madrid Mercato : Ancelotti et Guardiola ciblés par le Brésil

Publié par Thomas le 12 décembre 2022 à 15:01

Remercié après l'élimination du Brésil en quarts de finale du Mondial, Tite pourrait être remplacé par Carlo Ancelotti, coach du Real Madrid.

Depuis le départ de Tite de la sélection brésilienne, la presse internationale s’embrase pour connaître le prochain entraîneur des quintuples champions du monde. À la tête des Auriverdes depuis 2016, le technicien de 61 ans a fait les frais d’une nouvelle élimination précoce en Coupe du monde après une première déception en 2018 (défaite en quarts de finale contre la Belgique). La déroute de trop pour une Seleçao que tout le monde voyait rejoindre, au moins, le dernier carré. Avec le départ de Tite, la fédération brésilienne de football a lancé ses recherches pour débusquer son prochain sélectionneur et le moins que l’on puisse dire, c’est que les grands noms ne manquent pas !

Real Madrid Mercato : Carlo Ancelotti dans les plans du Brésil

Désireuse de retrouver son hégémonie d’antan, l’équipe du Brésil souhaite se parer d’un coach de renommée internationale. Habituée des techniciens locaux, la sélection auriverde aurait changé son fusil d'épaule et viserait l'expérimenté Carlo Ancelotti. Après sa saison glorieuse au Real Madrid, couronnée d’un titre de Liga et de Ligue des Champions, l’entraîneur italien est entré dans la shortlist des dirigeants brésiliens pour l’après-Tite. D’après le média UOL Esporte, l’ancien coach du Paris Saint-Germain est en tête de la shortlist brésilienne au même titre qu’un certain Pep Guardiola, qui aurait de son côté été contacté avant la Coupe du monde.

Malgré un attrait pour le Catalan, c’est bien le coach du Real Madrid qui serait aujourd’hui le candidat le plus sérieux pour reprendre la bande à Neymar. Selon le journaliste Bruno Andrade, Carlo Ancelotti aurait donné son aval pour prendre en charge la Seleção mais aurait demandé de terminer sa saison avec les Merengues. L’Italien aurait ainsi accepté de relever le challenge brésilien à partir de juin prochain. En parallèle, certaines sources indiquent que la nation sud-américaine n’exclurait pas de signer un autre technicien local en cas d'échec avec le coach de 63 ans. En cas de départ du Real, Carlo Ancelotti pourrait quant à lui être remplacé par Zinédine Zidane, toujours sans club. Le champion du monde 98 n’est plus assuré de reprendre l’Equipe de France après la qualification des Bleus en demi-finale.