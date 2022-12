Equipe de France : Après l’Angleterre, Deschamps défie déjà le Maroc

Publié par Ange A. le 10 décembre 2022 à 23:16

Sélectionneur de l’équipe de France, Didier Deschamps a adressé un message au Maroc après la victoire des Bleus contre l’Angleterre.

L’aventure se poursuit pour l’équipe de France au Qatar. Samedi, les Bleus sont venus à bout des Three Lions pour valider le dernier ticket pour les demi-finales du Mondial. Les champions du monde en titre ont battu les finalistes malheureux du dernier Euro (2-1). Des réalisations d’Aurélien Tchouameni (17e) et d’Olivier Giroud (78e) ont permis à la sélection nationale de se hisser dans le dernier carré. Harry Kane a sauvé l’honneur des siens sur penalty juste après le retour des vestiaires (54e). L’attaquant anglais s’est ensuite planté au moment d’offrir l’égalisation aux siens de nouveau sur penalty en fin de match. Didier Deschamps n’a manqué de saluer la performance de ses poulains face aux Anglais. Le sélectionneur national s’est également projeté sur le prochain des Bleus.

Equipe de France : Le message de Didier Deschamps avant le Maroc

Après cette bataille remportée face à l’Angleterre, Didier Deschamps s’attend à un match difficile contre le Maroc. Les Lions de l’Atlas ont créé la sensation en sortant le Portugal plus tôt ce samedi. Une tête de Youssef En-Nesyri a suffi aux Marocains pour écarter la Seleçao das Quintas (1-0) du Mondial. L’entraîneur de l’équipe de France se méfie d’autant plus de son futur adversaire qu’il dispose de la meilleure défense du tournoi. Les Lions n’ont concédé qu’un seul but depuis le début du Mondial. C’était lors de la troisième journée et une victoire (2-1) contre le Canada. Une prouesse que ne manque pas de saluer Didier Deschamps.

« On va savourer et ensuite préparer avec sérieux ce match contre le Maroc qui mérite sa reconnaissance. Il n’étaient pas attendus certes, mais jouer contre ces adversaires [Croatie, Belgique, Espagne et Portugal ndlr] en prenant qu’un seul but, ce n’est pas anodin. On va penser à mercredi, mais ce soir on va profiter avec les joueurs », a indiqué le coach des Bleus.